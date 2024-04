6ème concours marocain des produits du terroir : 7 prix d’excellence décernés

jeudi, 25 avril, 2024 à 23:22

Meknès – Sept prix d’excellence ont été décernés lors de cérémonie de remise des prix de la 6ème édition du Concours marocain des produits du terroir, tenue, jeudi à Meknès, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Il s’agit du miel de thym de la coopérative agricole Tazdouit de la région Souss-Massa, de l’huile d’Argane du groupement d’intérêt économique (GIE) Vitargan de Marrakech-Safi, de l’huile d’olive de la société Oléa Capital de Fès-Meknès, du Tichtar du dromadaire de la Coopérative Tidguit Nagua de Dakhla-Oued Eddahab, des dattes Boufeggous de la GIE Mezguita Agdz de Drâa-Tafilalet, de l’olive verte de la coopérative Zahrat El Zaitouna de Fès-Meknès et du couscous aux herbes de la coopérative Attakadoum de Fès-Meknès.

Primés lors de cette cérémonie organisée sous le thème “Célébrez le terroir, Savourez l’authenticité” à l’initiative de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) en marge du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), ces produits font partie des 1.214 produits qui ont été mis en compétition, représentant toutes les régions du Royaume.

Quant aux médailles, 416 médailles ont été décernées, dont 88 médailles d’or, 90 médailles d’argent et 238 médailles de bronze. Également, cette édition du concours a connu l’octroi d’un prix d’innovation pour la Tapenade de capres et olives vertes de la coopérative Agricole El Khadra de Marrakech-Safi.

Dans une allocution à cette occasion, M. Sadiki a félicité les coopératives et GIE primés, saluant les efforts qu’ils entreprennent pour la promotion des produits marocains et de leur qualité.

“Cette rencontre est dédiée aux producteurs et agriculteurs qui se rassemblent sur ce marché. Elle se veut également un espace de formation au profit des coopératives, particulièrement celles qui participent au Salon pour la première fois”, a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, a indiqué que cette édition a été marquée par une participation exceptionnelle au niveau des 12 régions du Royaume, notant que cette occasion permet d’inciter les coopératives à davantage de production, d’innovation et d’amélioration de qualité.

Elle permettra aussi d’améliorer le revenu et les conditions de vie des coopératives, ce qui contribuera à l’émergence d’une classe moyenne agricole, étant l’un des fondements de la stratégie “Génération Green”, a-t-il ajouté.

Réel levier de croissance dans le monde rural, source de création de richesse et de revenus pour les petits producteurs notamment les femmes et les jeunes, les produits du terroir ont bénéficié d’une attention toute particulière depuis l’avènement du Plan Maroc Vert (PMV) et dans le cadre de la “Génération Green” et ce, par la mise en place d’une stratégie nationale de développement adaptée traduite par des actions entreprises pour faire évoluer le secteur de l’amont à l’aval.

Cette cérémonie de remise des prix témoigne de l’importance accordée par le département de l’Agriculture au secteur des produits du terroir. Elle vient aussi couronner les remarquables efforts déployés par les producteurs des produits du terroir, notamment les coopératives agricoles en les valorisant aux yeux du grand public par des prix distinctifs.

Initié en 2014 par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le concours marocain des produits du terroir, qui est piloté par l’ADA, vise principalement à dynamiser et valoriser l’avancée enregistrée dans le secteur.

Il permet aussi de renforcer la compétitivité, préserver l’authenticité et le savoir-faire, assurer un revenu stable et garantir une offre répondant aux exigences d’un marché de plus en plus évolutif.