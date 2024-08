Agriculture : Réunion sur les mesures en appui à la sauvegarde de l’agro-industrie et de la filière oléicole

dimanche, 4 août, 2024 à 18:52

Rabat – Une réunion de travail a été tenue, samedi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le Président et les membres de la Fédération des Industries de Conserves des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM), sur les mesures en appui à la sauvegarde de l’agro-industrie et de la filière oléicole.

Cette réunion a porté sur la situation du secteur de la transformation des produits agricoles en l’occurrence la situation de la filière oléicole, et les mesures à prendre pour accompagner les opérateurs pour le maintien de leurs unités en activité dans un contexte difficile, marqué par une succession des années de sécheresse impactant fortement l’approvisionnement des unités de production, et un contexte international marqué notamment par, l’inflation, le renchérissement des prix des intrants et la concurrence sur les marchés extérieurs, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la gouvernance adoptée par le ministère pour l’accompagnement des fédérations interprofessionnelles agricoles et le suivi continu et régulier de la situation du secteur pour le développement des filières agricoles et le renforcement de la résilience du secteur dans le cadre de la stratégie Génération Green, précise le ministère, notant que la gestion du contexte difficile actuel repose sur l’approche de suivi de proximité et de concertation avec les professionnelles par filière et par segments de filières.

Une série de mesures pour protéger la filière oléicole et poursuivre son développement

A l’issue des échanges et des propositions émises par la FICOPAM, le ministère de l’Agriculture et les professionnels ont convenu d’une série de mesures pour assurer l’approvisionnement du marché national en produits oléicoles dans de bonnes conditions, sauvegarder les acquis sur les marchés d’exportation et préserver la compétitivité de l’origine Maroc.

Il s’agit d’assurer l’accès à la matière première dans de bonnes conditions pour préserver les capacités de production du secteur de transformation, mettre en place des mécanismes pour lutter contre le secteur informel et les pratiques de spéculation qui entravent le bon fonctionnement du marché des produits oléicoles et d’accélérer la mise en place de l’arrêté fixant les dates de récolte des olives dès la prochaine campagne, en étroite concertation avec les professionnels.

Il s’agit également de maintenir le dispositif visant à limiter les ventes des produits oléicoles à faible valeur ajoutée et d’accélérer la publication des textes relatifs à la mise en œuvre des dispositions du contrat programme 2023-2030 de la filière oléicole notamment les incitations à la diversification des exportations.

Dans le contexte difficile de sécheresse prolongée, le ministère, avec tous ses services et établissements sous sa tutelle, reste mobilisé et renforce le suivi de proximité de l’évolution de l’ensemble des filières agricoles en coordination avec les interprofessions pour prendre les mesures nécessaires en temps utile, parallèlement à la mise en œuvre des programmes et projets de déclinaison de la stratégie Génération Green, conclut le communiqué.