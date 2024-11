Agroalimentaire: les participants à l’Africa Food Show plaident pour une coopération renforcée

jeudi, 21 novembre, 2024 à 16:13

Casablanca – Les participants à la 6e édition de l’Africa Food Show ont plaidé, mercredi à Casablanca, pour une coopération accrue entre les nations africaines et asiatiques dans le secteur agroalimentaire.

Représentant un large éventail d’acteurs, notamment des décideurs politiques, des chefs d’entreprises, des représentants d’associations et des experts du secteur, les intervenants ont mis en avant l’importance de bâtir des synergies régionales pour faire face aux défis alimentaires mondiaux.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président du groupe MIE, David Wang, a insisté sur la nécessité pour les pays africains et asiatiques de diversifier leurs relations commerciales, mettant en avant les opportunités offertes par le marché marocain dans le secteur agroalimentaire pour les investisseurs internationaux.

Par ailleurs, il a souligné l’importance des infrastructures modernes à savoir les ports, les routes et les entrepôts pour faciliter les exportations agricoles et permettre un meilleur accès aux marchés internationaux.

De son côté, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l’Agriculture de la Côte d’Ivoire, André Fry, a mis en lumière les efforts de son pays pour moderniser son agriculture et promouvoir des produits phares tels que le cacao, le café et l’hévéa.

M. Fry a également rappelé que l’agriculture reste un levier essentiel pour la création d’emplois et la sécurité alimentaire, non seulement en Côte d’Ivoire, mais dans toute la région africaine.

Pour sa part, le président de la Commission du Commerce de la Chambre des représentants du Nigéria, Ahmed Munir, est revenu sur les réformes stratégiques entreprises par son pays pour renforcer la stabilité économique et le climat des affaires, notamment via la réhabilitation des ports maritimes et les subventions en faveur des petites entreprises opérant dans l’agroalimentaire.

Il a également mis en exergue le rôle d’accords tels que l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria au Maroc.

La vice-présidente de MOWAIB (Moroccan Women’s International Business Association), Aicha Arabi, a, quant à elle, plaidé pour la création d’un cluster national afin de fédérer les initiatives féminines et de renforcer leur impact économique dans le secteur de l’agroalimentaire, soulignant l’importance de l’autonomisation des femmes pour une économie inclusive et compétitive.

Organisé parallèlement avec la Semaine du Commerce Chinois (China Trade Week), cet événement de trois jours réunit plus de 80 exposants provenant de 20 pays, offrant une plateforme d’échange et de partenariat pour les acteurs clés de l’industrie agroalimentaire.

Des conférences aborderont également l’avenir des partenariats Asie-Afrique et le rôle du Maroc comme porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest. Les visiteurs pourront assister à des démonstrations culinaires et à des événements culturels mettant en avant la diversité des saveurs mondiales.

Considéré comme l’un des plus grands événements agroalimentaires en Afrique, l’Africa Food Show, tenu habituellement au Kenya, se tient pour la première fois au Maroc, soulignant le rôle stratégique du Maroc dans les domaines de l’alimentation et des investissements agricoles en Afrique.