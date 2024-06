Aid Al-Adha : La CDG annonce le paiement anticipé des pensions à partir du 12 juin

mardi, 11 juin, 2024 à 13:47

Rabat – La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a annoncé, mardi, le paiement anticipé à partir du 12 juin des pensions des régimes de retraite, des rentes des fonds de solidarité et des aides afférentes à l’échéance de juillet 2024.

“La CDG, à travers sa branche épargne – prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), informe ses bénéficiaires qu’à l’occasion de Aïd Al-Adha, le paiement des pensions des régimes de retraite, des rentes des fonds de solidarité et des aides afférentes à l’échéance de juillet 2024 sera effectué de manière anticipée et ce, à partir du 12 juin 2024”, fait savoir la CDG dans un communiqué.