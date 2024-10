Banques centrales : M. Jouahri met en avant au Caire l’expérience marocaine en matière de traitement des questions climatiques

mercredi, 2 octobre, 2024 à 16:02

Le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler le conflit artificiel crée autour de son intégrité territoriale, représente la proposition “la plus crédible et la plus largement approuvée” pour résoudre ce différend régional, a affirmé mercredi The Cambridge Middle East and North Africa Forum (MENAF), un think-tank relevant de la prestigieuse université britannique de Cambridge.