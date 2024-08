La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

mardi, 27 août, 2024 à 10:46

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,23% à 13.963,04 points (pts).

Peu après l’ouverture, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, avançaient respectivement de 0,33% à 1.134,12 pts et 0,23% à 1.019,72 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’octroyait, quant à lui, 0,15% à 1.253,63 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient l’œuvre de Cartier Saada (+9,88% à 33,47 DH), Stroc Industrie (+3,21% à 61 DH), Ciments du Maroc (+2,57% à 1.839 DH), Label Vie (+1,08% à 4.599 DH) et HPS (+0,94% à 535 DH).

Contre-tendance, Stokvis Nord Afrique (-2,29% à 16,62 DH), Aluminium du Maroc (-1,52% à 1.421 DH), AtlantaSanad (-1,49% à 132 DH), Aradei Capital (-0,95% à 500 DH) et Colorado (-0,74% à 52 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,17%.