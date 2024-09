La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

mercredi, 18 septembre, 2024 à 9:43

L’initiative “Years of Culture” a dévoilé, mardi, le programme d’automne de l’année culturelle “Qatar-Maroc 2024”, avec à l’affiche une variété d’activités culturelles et artistiques, notamment des expositions artistiques et historiques, de photographie et de cinéma, ainsi que des des concerts de musique, organisées dans les deux pays.