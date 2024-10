Campagne agricole 2024-2025: la production prévisionnelle des dattes estimée à 103.000 tonnes (ministre)

mercredi, 30 octobre, 2024 à 21:11

Erfoud (province d’Errachidia) – La production prévisionnelle des dattes est estimée à 103.000 tonnes au titre de la campagne agricole 2024-2025, a indiqué, mercredi à Erfoud, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

“Cette légère baisse en comparaison avec les années précédentes est due à la pénurie des précipitations enregistrées au niveau de la région”, a expliqué M. El Bouari dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024), qui se tient du 30 octobre au 3 novembre à Erfoud.

Cependant, le ministre a souligné que les pluies salvatrices qu’a connu récemment la région augurent d’une “bonne campagne agricole”, ajoutant que ces pluies ont eu un impact “très positif” sur la nappe phréatique et sur les retenues des barrages.

“Ces pluies vont insuffler une forte dynamique aux oasis et contribuer à la mise en œuvre, dans les délais impartis, des programmes du ministère, permettant ainsi d’assurer une importante production nationale”, a assuré le responsable.

Le SIDATTES 2024 a ouvert ses portes sous le thème “Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques”.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Essaid Zniber, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d’élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Cette édition, marquée par la participation d’environ 230 exposants parmi les acteurs clés de la filière du palmier dattier, met l’accent sur les écosystèmes oasiens, les défis auxquels ils sont confrontés et les avancées en matière de durabilité de ces territoires.

Organisé par l’Association du salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le SIDATTES occupe une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a été mis en œuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant de ce Salon une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.