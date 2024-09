Cap Hospitality : une réponse stratégique pour préparer le tourisme aux défis futurs (Mme Ammor)

mardi, 24 septembre, 2024 à 23:28

Casablanca – Le mécanisme “Cap Hospitality” est une réponse stratégique du gouvernement pour tirer pleinement parti des opportunités qui se dessinent à l’horizon et préparer l’industrie touristique aux défis futurs, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée par Attijariwafa Bank avec les opérateurs hôteliers autour du mécanisme de soutien et de financement “Cap Hospitality” qui vise l’accélération de la mise à niveau des Établissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC), Mme Ammor a souligné que ce programme offre des opportunités de financement inédites, avec des crédits dont l’État prend en charge les intérêts.

Par ailleurs, la ministre a mis en avant l’approche holistique du développement adoptée par le gouvernement, où l’État social joue un rôle central dans la stratégie de croissance économique, rappelant que l’Exécutif a entrepris diverses initiatives sociales, dans le but de renforcer la stabilité sociale, un élément crucial pour attirer touristes et investisseurs.

Mme Ammor a, de même, relevé que l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030 contribueront à la modernisation des infrastructures hôtelières et routières et à la dynamisation du secteur touristique, en phase avec l’objectif d’atteindre 26 millions de touristes d’ici 2030.

De son côté, le PDG du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, a affirmé l’engagement du groupe en tant qu’acteur mobilisé dans la modernisation du parc hôtelier national, à travers un accompagnement spécifique aux différents opérateurs.

Pour sa part, le Directeur Général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Mohamed Benchaâboun, a indiqué que Cap Hospitality est un produit financier “innovant”, soulignant que l’accès au financement, souvent tributaire de la situation financière des entreprises, a été pris en compte dans la conception de ce mécanisme, qui combine du capital et du quasi-capital sous forme de dette subordonnée.

Pour le Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar ce mécanisme permettra la rénovation des hôtels, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de l’offre touristique marocaine.

Par ailleurs, le Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Imad Barrakad, a souligné que ce programme s’inscrit dans une démarche globale de structuration et d’accompagnement du secteur touristique, complémentant ainsi l’écosystème sur lequel travaillent différents acteurs.

Couvrant la période 2024-2025, Cap Hospitality prévoit l’octroi de crédits allant de 3 à 100 millions de dirhams pour les hôteliers, avec une maturité de 12 ans incluant 2 ans de différé.

Aussi, à travers un mécanisme de soutien innovant, l’Etat rembourse les intérêts relatifs au crédit d’investissement ayant servi à financer travaux de rénovation, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle pour la rénovation et l’amélioration du parc hôtelier national.