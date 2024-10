Casablanca : lancement d’un nouveau programme pour le développement de la filière laitière

vendredi, 4 octobre, 2024 à 16:28

Casablanca – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a donné, vendredi à Casablanca, le coup d’envoi d’un programme renforcé et structuré pour l’amélioration génétique des vaches laitières, la formation professionnelle et la création d’unités régionales d’encadrement des éleveurs et des producteurs de lait.

Ce programme vise à rééquilibrer la filière, affectée par les crises successives de la Covid-19, des perturbations géopolitiques, ainsi que par des périodes de sécheresse violentes et prolongées.

Le ministre a procédé, par la même occasion, à la signature de deux conventions entre son Département et la Fédération interprofessionnelle de la filière laitière “Maroc Lait”.

La première convention porte sur la délégation de la gestion du Centre régional d’insémination artificielle de Ain Jemaa, à Casablanca, à Maroc Lait. Ce centre joue un rôle important dans la production des semences congelées de bovins mises à disposition des éleveurs à l’échelle nationale.

La deuxième convention concerne, quant à elle, le développement d’un système informatique de gestion de la filière laitière “SIMALAIT”, en vue d’assurer une gestion moderne et informatisée des actions de développement de la filière lait, notamment, l’insémination artificielle, le contrôle des performances et l’identification des exploitations laitières.

S’exprimant à cette occasion, M. Sadiki a mis en exergue l’importance du programme lancé pour rétablir l’équilibre de la production laitière au Maroc, précisant qu’il s’agit d’un programme complet couvrant tous les segments de la filière, depuis la production jusqu’à la collecte et au contrôle des produits laitiers.

La production locale de races productrices et l’importation de bétail destiné à reconstituer rapidement le cheptel sont essentiels à la stabilisation de la production nationale et à l’amélioration du cheptel des éleveurs, a-t-il soutenu.

Soulignant l’importance de l’alimentation animale dans la réduction des coûts de production et l’amélioration de la rentabilité des exploitations laitières, M. Sadiki a également annoncé le lancement d’un programme de production fourragère en collaboration avec les professionnels du secteur, notamment “FIMALAIT”, ainsi que d’autres filières de production animale.

Évoquant l’approche régionale, le ministre a expliqué que la structuration de ce programme à l’échelle locale et régionale permettra de maîtriser et d’encourager la production laitière au niveau des régions, d’encourager les initiatives régionales et d’assurer une répartition équitable des ressources et des investissements.

De son côté, le président de Maroc Lait, Rachid Khattate a indiqué que les conventions signées visent à renforcer les dispositifs du contrat-programme de la filière laitière, un plan stratégique déjà appuyé par huit conventions précédentes.

“L’objectif principal est de mettre à niveau l’infrastructure pour produire jusqu’à 50% des doses nécessaires pour l’insémination artificielle des vaches laitières directement au Maroc. Cette démarche vise à réduire la dépendance aux importations et à renforcer la souveraineté nationale dans ce secteur”, a-t-il poursuivi.

S’agissant du système informatique de gestion de la filière laitière “SIMALAIT”, M. Khattate a affirmé que cette nouvelle plateforme permettra une gestion plus efficace des ressources et des processus de la filière, contribuant ainsi à améliorer les rendements et à assurer une meilleure traçabilité de la production et des opérations sur le terrain.

Lors de cette rencontre tenue au Zoopôle de Ain jemâa (Nouaceur), le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre du contrat programme de la filière laitière conclu entre le gouvernement et Maroc Lait pour la période 2021-2030 dans le cadre de la stratégie Génération Green, signé le 4 mai 2023 en marge de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture à Meknès.

Il a, en outre, présidé la cérémonie de distribution de 19 véhicules aux organisations professionnelles agricoles œuvrant dans la filière laitière, affiliées à Maroc Lait, dans le but de renforcer le réseau d’encadrement technique des producteurs de lait, développer l’insémination artificielle et le contrôle du lait à l’échelle nationale.