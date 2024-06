Casablanca : Signature sous les auspices de la Cour des comptes des statuts de l’organisation internationale JURISAI

mardi, 25 juin, 2024 à 21:46

Casablanca – La Cour des Comptes du Royaume du Maroc a organisé, mardi à Casablanca, une réunion pour la signature des statuts de l’Organisation internationale des Institutions Supérieures de Contrôle financier ayant des fonctions juridictionnelles (JURISAI).

La réunion a été tenue en collaboration avec le Forum des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) juridictionnelles et l’Organisation Internationale de Contrôle Supérieur des Finances Publiques (INTOSAI), en présence de présidents et représentants d’institutions supérieures de contrôle financier judiciaire d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine.

Cette rencontre fait suite à la signature, le 23 février 2024, de la Déclaration de Rabat relative la création de la JURISAI, par les représentants de 16 institutions supérieures de contrôle de plusieurs pays, dans la perspective de devenir une entité de l’Organisation Internationale de Contrôle Supérieur des Finances Publiques (INTOSAI), conformément à l’article 3 de ses statuts.

Dans une allocution à cette occasion, Zineb El Adaoui, Premier Président de la Cour des comptes, a souligné que la signature de ces statuts est un événement historique marquant le lancement d’une entreprise noble dans ses valeurs et principes, commune et concertée dans sa démarche, et visionnaire dans ses objectifs.

Et de soutenir : “Nous nous engageons solennellement à bâtir une communauté institutionnelle plus intégrée, pour travailler ensemble et servir nos ISC juridictionnelles au-delà des frontières de la langue, de la géographie et de nos cheminements historiques respectifs”.

“Notre réunion aujourd’hui symbolise le renouveau d’un engagement collectif envers un modèle de contrôle qui nous est cher, et vers davantage de contribution de nos activités juridictionnelles au renforcement de la reddition des comptes, de la transparence et l’excellence du secteur public dans nos pays respectifs et l’affirmation de sa place au sein de l’INTOSAL”, a-t-elle affirmé.

De son côté, le premier président de la Cour des Comptes française et président du Forum des ISC ayant des fonctions juridictionnelles, Pierre Moscovici, a expliqué que la “JURISAI est une nouvelle organisation internationale regroupant toutes les Cours des comptes et les institutions de contrôle ayant un caractère juridictionnel qui va nous permettre, en tant que communauté, de répondre à nos défis communs, et implémenter un grand portefeuille de projets structurants dans les domaines de renforcement des capacités et des compétences juridictionnelles”.

Pour lui, “la création de l’organisation JURISAI marque une nouvelle étape de collaboration entre les institutions supérieures de contrôle judiciaire, visant à renforcer la supervision judiciaire, à en valoriser l’efficacité et à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.”

Le Maroc, a-t-il poursuivi, “est parmi les initiateurs de ce projet qui porte enfin ses fruits traduisant ainsi la volonté des institutions supérieures de contrôle ayant des fonctions juridictionnelles de progresser sur la voie de la coopération, de plaidoyer et démontrer la valeur de ces activités et de fournir un cadre commun de soutien et d’orientation aux ISCs”.

Par ailleurs, la Cour des Comptes, en tant qu’une des institutions fondatrices du Forum, a été saluée pour son rôle crucial et ses initiatives coordonnatrices dans l’établissement de cette nouvelle organisation, ainsi que pour avoir accueilli les réunions préparatoires en vue de l’élaboration des statuts de l’organisation JURISAI.

Les institutions supérieures de contrôle financier ayant des fonctions juridictionnelles représentent environ 25% de toutes les institutions membres de l’INTOSAI, se distinguant par leurs fonctions répressives ainsi que par leur rôle en matière de contrôle financier, de conformité et de performance.