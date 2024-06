La CCIS de Rabat-Salé-Kénitra et Dubaï Chambers s’allient pour renforcer les échanges commerciaux

mercredi, 5 juin, 2024 à 19:19

Rabat – La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK) et Dubaï Chambers ont signé, mercredi à Rabat, un Mémorandum d’Entente (MoU) visant à renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis.