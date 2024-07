Championnat de la Bourse : remise des prix aux 5 gagnants de l’édition 2024

vendredi, 5 juillet, 2024 à 14:34

Le coup d’envoi de la 19ème édition du festival “Timitar, signes et cultures “, a été donné jeudi soir à Agadir, avec la participation d’une palette d’artistes représentant diverses cultures et styles musicaux, venus célébrer les valeurs universelles de la tolérance et de la paix.