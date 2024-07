La création du Conseil national de l’artisanat donne une forte impulsion au secteur (ministre)

mardi, 16 juillet, 2024 à 20:30

Rabat – La création du Conseil national de l’artisanat (CNA) donnera une forte impulsion au secteur, en renforçant la compétitivité des artisans, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

“Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 50.17 relative à l’exercice des activités de l’Artisanat”, a indiqué Mme Ammor, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la première réunion du CNA présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Relevant l’importance du secteur de l’artisanat, qui contribue à hauteur de 7% au Produit intérieur brut (PIB) et emploie deux millions et demi d’artisans, la ministre a fait remarquer son rôle crucial dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel.

Dans une déclaration similaire, le président de la Fédération des Chambres d’artisanat et président de la Chambre d’artisanat de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Sidati Chaggaf, a mis en avant l’importance de cette réunion, qui constitue une occasion d’examiner les contraintes du secteur et les solutions pour les surmonter.

Il a aussi fait savoir que le CNA, qui inclut notamment les secteurs de l’agriculture, du commerce, de la formation professionnelle et de la culture, permettra de développer une nouvelle stratégie pour atteindre les objectifs escomptés.

Dans la même veine, le président de la Chambre d’artisanat de Souss-Massa, Abdelhak Arkhaoui, a souligné que cette réunion constitue une feuille de route pour opérer un “saut qualitatif” pour le secteur de l’artisanat, en particulier en ce qui concerne sa présence à l’international.

M. Arkhaoui a également exprimé l’engagement des artisans à valoriser le patrimoine national immatériel et à le commercialiser à l’échelle mondiale, saluant les efforts du gouvernement dans ce domaine.

À son tour, le président de la Chambre d’artisanat de la région de l’Oriental, Mohamed Kadouri, a souligné que la Commission élaborera les grandes lignes de programmes destinés à soutenir les artisans et à favoriser la commercialisation de leurs produits.

Pour sa part, la présidente de la Chambre d’artisanat de la région de Casablanca-Settat, Jalila El Morsli, a indiqué que la Commission s’attachera à élaborer un projet de stratégie pour le secteur de l’artisanat, qui sera présenté au chef du gouvernement dans un avenir proche.