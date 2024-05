Deep Tech: L’UM6P et Open Startup International scellent un partenariat pour accompagner les startups africaines

vendredi, 10 mai, 2024 à 21:50

Benguérir (Province de Rehamna) – Une convention de partenariat visant à accompagner les startups marocaines et africaines dans le domaine de la Deep Tech, a été signée vendredi, à Benguérir, entre l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et Open Startup International, une organisation non gouvernementale qui favorise l’innovation et le renforcement des capacités par le biais de l’entrepreneuriat.