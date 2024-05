Écologie : Lancement au Maroc de la 5e édition de l’Emirates Energy Award 2023-2025

mercredi, 29 mai, 2024 à 15:45

Casablanca – La 5e édition de l’Emirates Energy Award (EEA) 2023-2025 a été officiellement lancée au Maroc lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Casablanca.

L’Emirates Energy Award (EEA) est un prix régional décerné tous les deux ans pour encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources.

Il vise à mettre en valeur les meilleures pratiques et les travaux pionniers en matière d’efficacité énergétique, d’énergie alternative, de durabilité et de protection de l’environnement.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du Conseil suprême de l’énergie de Dubaï (DSCE), Ahmad Al Muhairbi, a souligné l’importance de cette initiative pour promouvoir l’innovation et la durabilité énergétique.

Et de préciser que cette édition de l’EEA mettra particulièrement l’accent sur les solutions innovantes et les approches pionnières dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les projets de réduction des émissions de carbone.

M. Al Muhairbi a également noté que l’EEA est ouvert à diverses catégories d’entreprises, d’organisations et d’institutions, les candidatures étant évaluées par un jury international composé d’experts dans le domaine de l’énergie et de la durabilité.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Emirates Energy Award, Taher Diab, s’est félicité des initiatives des candidats, qui incluent l’énergie solaire à l’échelle des services publics, le stockage thermique, l’hydrogène vert, l’hydroélectricité, ainsi que l’innovation et la R&D, et les nouvelles technologies.

Il a aussi souligné que les catégories du concours incluent l’économie circulaire, l’efficacité énergétique, la recherche et développement, les grands et petits projets énergétiques, les projets solaires, les jeunes professionnels de l’énergie, ainsi que l’éducation et le renforcement des capacités.

M. Diab a par ailleurs fait savoir que le DSCE joue un rôle clé dans la gouvernance et la direction stratégique pour renforcer le leadership des entreprises dans le domaine de l’énergie, avec un mandat qui comprend l’efficacité énergétique, l’énergie propre et une économie à faible émission de carbone.

Initié en 2012, l’EEA sollicite des candidatures de toutes les organisations et individus intéressés. Le prix est géré par le Conseil suprême de l’énergie, qui examine, évalue et sélectionne les lauréats selon des critères spécifiques.

Ce processus rigoureux assure que les contributions les plus significatives et innovantes en matière d’énergie soient reconnues et honorées, renforçant ainsi l’importance de l’efficacité énergétique et des avancées technologiques dans ce domaine crucial.

Le prix récompense les efforts des secteurs public et privé de la région en matière d’efficacité énergétique, de projets énergétiques ainsi que d’éducation et de recherche dans le secteur de l’énergie. Un prix de reconnaissance spécial est également disponible pour les contributeurs exceptionnels au secteur de l’énergie.

Cette distinction régionale offre une plate-forme mondiale à tous les lauréats de l’EEA pour leurs réalisations en matière de gestion et de conservation de l’énergie, mettant en valeur leurs efforts dans l’ensemble du secteur.