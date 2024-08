Économie sociale et solidaire : lancement de la 5ème édition du programme “MOAZARA” (ministère)

jeudi, 1 août, 2024 à 11:35

Rabat – Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire a lancé la 5ème édition du programme “MOAZARA” pour l’année 2024 qui vise à cofinancer des projets de développement au profit des associations, réseaux d’associations et coopératives opérant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

“Pour cette 5ème édition, le ministère s’associe aux Conseils des Régions de Fès-Meknès, de l’Oriental et, pour la première fois, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ce partenariat élargi permettra de soutenir environ 160 projets issus des 12 régions du Royaume”, indique un communiqué du ministère.

Chaque projet retenu bénéficiera d’un soutien financier allant jusqu’à 49.000 dirhams. Au-delà du soutien financier, les porteurs de projets bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé pour développer leur projet.

L’impact prévisionnel de cette 5ème édition sur l’emploi est estimé à environ 6.000 emplois maintenus et 3.000 nouveaux emplois créés.

Le programme “MOAZARA” a déjà connu un succès notable lors de ses quatre premières éditions. Il s’agit de 414 projets cofinancés, de 19,2 millions de dirhams d’investissement total, de 13.800 emplois maintenus et 8.300 nouveaux emplois créés, de 52.506 bénéficiaires, dont 62% de femmes et de 52% des projets exécutés en milieu rural.

Les quatre éditions précédentes ont soutenu divers secteurs, comme l’artisanat, le tourisme, l’agriculture solidaire, la valorisation des produits du terroir, l’entrepreneuriat culturel, ainsi que des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la préservation de l’environnement, des énergies renouvelables, et de la mise en valeur des ressources naturelles locales.

Le programme “MOAZARA” s’inscrit dans le cadre des programmes de soutien financier et technique du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, qui vise à accompagner les acteurs du secteur de l’ESS dans leur développement.

Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier de candidature sur la plateforme digitale dédiée https://mtaess.gov.ma/moazara-5/ et ce jusqu’au 30 août 2024.