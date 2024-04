Économie sociale et solidaire : l’Exécutif vise la création de 50 mille emplois par an (Mme Ammor)

lundi, 29 avril, 2024 à 23:11

Rabat – Le gouvernement accorde une importance particulière à l’économie sociale et solidaire dans l’objectif de créer 50 mille emplois par an, a souligné, lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.