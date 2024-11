El Jadida : Focus sur les opportunités et défis de la digitalisation dans le secteur de la construction

vendredi, 22 novembre, 2024 à 11:21

El Jadida – L’impact de la digitalisation sur le secteur de la construction, a été au centre d’une conférence organisée jeudi dans le cadre de la 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB), qui se tient jusqu’au 24 novembre courant à El Jadida.

Abordant le thème “Le numérique et la construction”, cette rencontre a rassemblé plusieurs experts pour débattre des opportunités offertes par les nouvelles technologies et les défis à relever pour les intégrer efficacement dans le secteur de la construction.

Cette conférence a permis également de dresser un état des lieux des transformations numériques en cours dans ce secteur au Maroc. A ce titre, les intervenants ont unanimement reconnu les opportunités qu’offre la digitalisation, tout en insistant sur la nécessité d’investir dans la formation des professionnels et dans l’adaptation aux nouvelles pratiques.

Le Maroc a entamé une transition numérique ambitieuse, en plaçant l’innovation et la durabilité au cœur de ses priorités, ont-ils soutenu, soulignant que cette évolution, qui repose sur l’intégration des nouvelles technologies, pourrait ainsi transformer le paysage de la construction, tout en renforçant sa compétitivité à l’échelle internationale.

Lors de cette conférence, les intervenants ont, par ailleurs, présenté des innovations majeures visant à transformer le secteur de la construction.

Youssef El Ganadi, professeur à l’Université Internationale de Rabat (UIR), a présenté le Building Information Modeling (Modélisation des Informations du Bâtiment) comme un outil révolutionnaire transformant les méthodes de travail dans le secteur de la construction.

Il a expliqué que cet outil permet une gestion plus précise et efficiente des projets grâce à l’intégration de données numériques tout au long de leur cycle de vie.

Pour sa part, Hakim Jebari, professeur à l’École Nationale d’Architecture (ENA) de Tétouan, a abordé les contributions de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des Objets (IoT) dans l’urbanisme.

Il a partagé des exemples internationaux de villes où ces technologies sont utilisées pour adapter les infrastructures aux risques environnementaux et climatiques.

Chaimae Bassit, architecte et promotrice d’une plateforme dédiée à la construction numérique, a présenté cette initiative comme une solution innovante pour intégrer les nouvelles technologies dans le secteur.

Elle a souligné que cette approche propulse l’industrie marocaine dans l’ère de la Construction 4.0, tout en mettant en avant la visibilité internationale des matériaux locaux.

Le professeur Igor Loebl, expert en construction optimisée, a présenté, quant à lui, les solutions d’une entreprise spécialisée dans l’optimisation des processus de construction.

Il a expliqué que les méthodes de construction optimisée permettent de réduire significativement les délais et les coûts, tout en maintenant une qualité irréprochable.

Cette édition du SIB, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunit les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la construction et des travaux publics, mettant l’accent sur les innovations, les tendances et les défis de l’industrie.

Le SIB 2024 est organisé par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) et la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP).