El Jadida : Inauguration du 19ème Salon International du Bâtiment, avec la participation de 600 exposants représentant 15 pays

jeudi, 21 novembre, 2024 à 22:49

El Jadida – La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a inauguré, mercredi 20 novembre, la 19ème édition du Salon international du bâtiment (SIB 2024), organisé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste.

Cet événement se tient jusqu’au 24 novembre courant au Parc d’exposition Mohammed VI à El Jadida sous le thème “Mise en œuvre maîtrisée, Matériaux et Bâtiments valorisés”.

Selon un communiqué des organisateurs, l’inauguration officielle de la 19ème édition du SIB, organisée par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), a été marquée par la présence de M. Mamadou Niang, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, de la République Islamique de Mauritanie, pays invité d’honneur de cette édition, de M. Adib Benbrahim, Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, de M. Hicham Sabiry, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, de M. Mohamed Mhidia, Wali de la région Casablanca-Settat, de M. Mhamed Atfaoui, Gouverneur de la Province d’El Jadida, des élus locaux, des Présidents des organisations professionnelles ainsi que des Représentants d’organismes nationaux et étrangers.

“Le Salon International du Bâtiment est un événement qui s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous international de grande envergure du secteur du bâtiment et de la construction. Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir la République Islamique de la Mauritanie, ce pays frère, en tant qu’invité d’honneur pour renforcer davantage la coopération et l’échange d’expérience et d’expertise, entre nos deux pays”, a déclaré Mme El Mansouri, lors de la cérémonie d’inauguration, citée par le communiqué.

Et d’ajouter : “L’organisation de cette édition du SIB intervient dans un contexte particulier où le Maroc a lancé plusieurs chantiers structurants de grande envergure dont le programme phare de Daam Sakane, lancé par Sa Majesté le Roi, Que Dieu l’Assiste, au profit des ménages à faible revenu et à la classe moyenne ainsi que les chantiers liés à l’organisation de la coupe du monde de football 2030 et de la coupe d’Afrique des Nations 2025”.

De son coté, M. Mamadou Niang a souligné : “C’est un véritable privilège pour notre pays la Mauritanie, de participer à cet événement qui est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur de la construction, de l’habitat et de l’urbanisme”.

“Le secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la construction est, en effet, une priorité pour la République Islamique de Mauritanie. Nous avons mis en place des politiques et des réformes ambitieuses visant à répondre aux besoins croissants de logements pour nos citoyens, et à développer les infrastructures nécessaires pour une meilleure croissance de nos villes et régions afin de faire de celles-ci un espace de vie et de créativité”, a-t-il ajouté.

Le SIB constitue l’un des événements phares du secteur de la construction sur la scène internationale qui met en relief l’importance du secteur du BTP qui participe considérablement à la croissance socio-économique et génère des effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie nationale et de l’emploi. En effet, le bâtiment représente environ 6% du PIB et emploie plus de 1,2 million de personnes.

Par ailleurs, la valeur ajoutée du secteur de la construction est boostée par le renforcement de l’investissement public dans le secteur en matière d’infrastructure, le lancement des grands projets d’envergure, du programme de reconstruction et de réhabilitation des régions sinistrées par le séisme d’Al-Haouz. S’y ajoute le programme d’aide directe au logement “Daam Sakane” visant l’amélioration de l’accès au logement des ménages à faible revenu et de la classe moyenne et dont le nombre de bénéficiaires a atteint 29.175 au 20 novembre 2024. Ce programme d’aide au logement a contribué au décollage du secteur du bâtiment, grâce à l’augmentation de 14% du nombre de projets autorisés, de 8,24% des ventes de ciment et de 12,1% du nombre de transactions immobilières.

Pour sa part, M. Adib Benbrahim a fait valoir : “cette dynamique que connait le secteur grâce à la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi que Dieu Le Glorifie, est soutenue par la mobilisation et l’engagement des organisations et fédérations professionnelles du secteur. Je tiens à saluer, à cette occasion, leurs efforts visant l’organisation et la structuration des activités des professionnels du secteur”.

Évoquant la chaîne de valeur, M. le Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat a souligné la nécessité d’une synergie entre l’ensemble des acteurs du secteur pour faire face aux défis qui s’imposent en terme de qualité dans la construction en vue de garantir un logement décent à toutes et à tous. Il a également mis l’accent sur la nécessité de privilégier les matériaux et les technologies de construction qui contribuent à réduire l’impact du changement climatique.

A rappeler que près de 600 exposants nationaux et internationaux représentant 15 pays sont présents au SIB, ce qui confirme que le salon prend de plus en plus de l’ampleur. Cette grand-messe est une occasion pour encourager l’investissement et les partenariats, dans ce secteur stratégique, considéré comme une locomotive sur les plans économique et social. Et ce, pour garantir un meilleur de cadre de vie décent aux citoyennes et citoyens. En outre, ce salon permettra à tout l’écosystème de s’enquérir des nouvelles technologies et des outils numériques et de l’intelligence artificielle pour améliorer la résilience, la qualité et la sécurité des constructions.

Par ailleurs, un riche programme scientifique est co-organisé par le Ministère et les fédérations professionnelles, et animés par des experts nationaux et internationaux.