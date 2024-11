El Jadida: Tomber de rideau sur la 22e édition des JARHs

samedi, 23 novembre, 2024 à 16:58

El Jadida – Le rideau est tombé, samedi à El Jadida, sur la 22ème édition des Journées Africaines des Ressources Humaines (JARHs Maroc 2024), placée sous le thème “Capital Humain et Développement Durable en Afrique : Le temps de l’Audace !”.

Cet évènement de deux jours a réunit des experts, des décideurs et des professionnels des ressources humaines (RH) du continent africain ainsi que des personnalités internationales pour alimenter les débats autour des enjeux actuels et futurs du management du capital humain et du développement durable en Afrique.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, la présidente de l’Association des Gestionnaires et Experts en Fonction Ressources Humaines (AGEF) Nationale, Bouchra Nhaili, a indiqué que cette édition a constitué une occasion pour élaborer une “vision renouvelée et commune” des perspectives des ressources humaines dans le continent.

“Ces journées ont permis de mettre en lumière les spécificités du marché du travail africain ainsi que les solutions adaptées pour relever ses défis”, a-t-elle relevé, soulignant l’importance de l’inclusion, de la formation professionnelle et de la diversité en tant que leviers essentiels pour bâtir “une Afrique plus résiliente et performante sur le long terme”.

Lors de cette manifestation phare pour les professionnels RH en Afrique, les participants ont échangé autour de panels sur des thématiques variées, telles que la coopération Sud-Sud, le leadership africain pour une intégration économique et sociale, ainsi que les nouveaux enjeux RH, dans une ambiance constructive axée sur la gestion des talents et la qualification du capital humain.

Les JARHs 2024 ont ainsi offert un espace privilégié de rencontres et de partage pour les acteurs RH, propice à l’innovation, au réseautage et à l’échange de meilleures pratiques.