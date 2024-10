Emploi : le gouvernement dispose d’une stratégie intégrée (M. Sekkouri)

jeudi, 31 octobre, 2024 à 22:47

Rabat – Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a assuré, jeudi à Rabat, que le gouvernement dispose d’une stratégie intégrée en matière d’emploi qui constitue l’une de ses principales priorités pour le reste du mandat actuel.

M. Sekkouri, qui présentait le projet de budget sectoriel de son ministère devant la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, a précisé que le gouvernement a alloué un budget de 14 milliards de dirhams (MMDH) pour la feuille de route visant à promouvoir l’emploi, dont 12 MMDH pour encourager les investissements à forte valeur ajoutée, 1 MMDH pour améliorer l’efficacité des programmes d’emploi en cours et 1 MMDH pour préserver les opportunités d’emploi, particulièrement en milieu rural.

À cet égard, le ministre a indiqué que le nombre de bénéficiaires des programmes d’emploi sera porté à plus de 212 mille personnes, y compris les non-diplômés, tout en renforçant le soutien pour améliorer le système de formation professionnelle par alternance, avec l’objectif d’augmenter le nombre de stagiaires à 100.000 bénéficiaires.

Il s’agit également de limiter les répercussions de la sécheresse sur l’emploi et de réduire la perte d’emplois agricoles, ainsi que de mettre l’accent sur les projets générateurs d’emplois stables, avec l’opérationnalisation des mécanismes de soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises (TMPE), a ajouté M. Sekkouri.

En outre, il a passé en revue certaines réformes structurelles, dont le dialogue social qui a abouti à l’augmentation des salaires dans le secteur public et du salaire minimum dans le secteur privé, les réformes fiscales et l’ouverture de consultations concernant la loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, en plus de la programmation de la révision du Code du travail et du cadre légal et réglementaire régissant la formation professionnelle continue.

Le ministre a aussi évoqué la poursuite des réformes légales et réglementaires relatives au travail, en œuvrant en faveur du renforcement de la santé et la sécurité sur les lieux de travail, à améliorer les conditions de travail et à réduire les risques sanitaires via la publication d’une loi-cadre sur la santé et la sécurité, ainsi qu’à réformer le cadre légal des petites entreprises.

Par ailleurs, M. Sekkouri a relevé que “le marché du travail a connu des dynamiques positives malgré certaines difficultés structurelles, avec une amélioration progressive de la qualité de l’emploi”, précisant que l’emploi rémunéré a augmenté d’environ 14% entre 2013 et 2023, tandis que le taux d’emploi non rémunéré a diminué de 50,4%.

Le ministre a également souligné l’importance de l’inspection du travail, rappelant que les visites d’inspection réalisées par les inspecteurs du travail au cours des neuf premiers mois de l’année 2024 ont donné lieu à 254.000 observations.

S’agissant du bilan de la formation professionnelle, M. Sekkouri a fait savoir que le nombre de bénéficiaires des différents programmes a atteint environ 680.000 au titre de l’année 2024-2025, dont environ 435.000 dans la formation initiale et 210.000 dans la formation qualifiante, ainsi que plus de 14.000 bénéficiaires du parcours collégial professionnel, alors que le nombre de bénéficiaires du baccalauréat professionnel a dépassé 18.000 personnes.