Enfance: L’ADD et l’ONDE s’allient en faveur d’un environnement numérique sécurisé

vendredi, 31 mai, 2024 à 10:05

Marrakech – L’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Observatoire national des droits des enfants (ONDE) ont signé, jeudi à Marrakech, un accord de partenariat pour promouvoir un environnement numérique sécurisé et adapté aux enfants.

Ce partenariat vise à sensibiliser les enfants à l’usage approprié de l’outil digital et de les informer également sur les multiples menaces et dangers auxquels cette catégorie peut faire face lors de l’exploitation de la toile.

Inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du chantier de l’ADD “Culture digitale/protection des enfants en ligne”, ce partenariat aspire également à développer les connaissances de l’enfance et à lui assurer l’environnement propice à l’acculturation digitale via une série d’actions et de mesures d’accompagnement dédiées à la formation et à l’encadrement, en plus de la mise en place d’applications numériques spécifiques à l’éducation de l’enfant.

Ce partenariat a pour objectif de renforcer et d’unifier les efforts des deux institutions pour sensibiliser les enfants, notamment aux bonnes pratiques et aux risques de menaces liées à l’usage d’internet, a déclaré à la presse le directeur général de l’ADD, Mohamed Drissi Melyani.

En vertu de cet accord, l’ADD et l’ONDE s’engagent à mettre en place plusieurs actions, notamment des ateliers de formation, des guides et des plateformes digitales pour les enfants, a-t-il ajouté.

