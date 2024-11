La FENIP organise le forum “Seafood 4 africa 2024”, du 4 au 6 décembre à Dakhla

vendredi, 22 novembre, 2024 à 13:17

Rabat – La Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP) organise, du 4 au 6 décembre à Dakhla, le forum Seafood 4 Africa 2024 pour une industrie de la pêche et une aquaculture respectant la logique de l’économie bleu.

Initié en droite ligne des orientations stratégiques impulsées par SM le Roi Mohammed VI pour une coopération économique renforcée Sud-Sud entre le Maroc et l’Afrique et particulièrement la façade Atlantique, notamment dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, cet évènement est organisé en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Secrétariat d’Etat chargé de la pêche maritime, ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Secrétariat d’Etat chargé du commerce extérieur, indique un communiqué des organisateurs.

Ce forum, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion du secteur des industries de la pêche pour la période 2024-2026, vise principalement à renforcer la croissance économique, le progrès social et la valorisation des produits de la mer dans le cadre de la durabilité, dans son sens large, par l’innovation, la bonne gouvernance, l’accélération du commerce intra-Africains, le développement de l’aquaculture et la décarbonation, précise la même source.

Le “Seafood 4 Africa” offre un espace privilégié de dialogue et d’échanges entre les acteurs du secteur halieutique africain, souligne-t-on, ajoutant qu’il prévoit, en outre, la participation de plus de 70 exposants, 30 panélistes et 3.000 visiteurs venus d’Afrique et des autres continents.

L’agenda prévoit des conférences scientifiques, des réunions B2B, et une exposition relative à la chaîne de valeur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Par ailleurs, plusieurs représentants de pays et d’institutions régionales et internationales, visiblement séduits par le programme du Forum et les opportunités d’affaires qu’il offre, ont confirmé leur participation, poursuit le communiqué.

Outre le Maroc (Pays Hôte), l’évènement connaitra la participation de représentants de plusieurs pays africains, dont le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Congo Démocratique, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Kenya, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo.

Prennent part également à cet évènement des représentants de communautés économiques régionales (CER) telles que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (15 pays) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) (11 pays).

Il s’agit aussi d’organisations régionales, continentales et internationales à l’instar de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), la Banque africaine de développement, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les états africains riverains de l’océan Atlantique (COMHAFAT/ATLAFCO), le Centre islamique de développement du commerce (CIDC), l’Organisation intergouvernementale d’information et de coopération pour la commercialisation des Produits de la Pêche en Afrique (INFOPECHE) et le Centre d’information et de conseil sur la commercialisation des produits de la pêche dans les pays arabes (INFOSAMAK).