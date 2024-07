Fès : La KFW signe son premier contrat de financement au Maroc pour un projet d’emploi innovant

mardi, 2 juillet, 2024 à 21:23

L’Initiative Afrique/Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue un levier essentiel pour le renforcement du développement économique et la promotion de la paix et la sécurité en Afrique, a indiqué mardi à Johannesburg Mme Hanaa Benkhair, afro-députée et membre de la Chambre des Conseillers.