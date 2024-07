Fès : Sadiki souligne les efforts considérables déployés pour renforcer la souveraineté alimentaire du Maroc

samedi, 20 juillet, 2024 à 10:37

Fès – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki, a souligné, vendredi à Fès, les efforts considérables déployés pour renforcer la souveraineté alimentaire du Maroc.

S’exprimant lors d’un séminaire organisé par le Rassemblement National des Indépendants (RNI) en collaboration avec le réseau des professeurs universitaires du parti sous le thème “Bilan d’étape du gouvernement et la performance du secteur de l’enseignement supérieur”, le responsable a particulièrement insisté sur les défis sans précédent posés par la crise du Covid-19 et les réponses apportées par le gouvernement pour maintenir la sécurité alimentaire du pays.

M. Sadiki, qui est par ailleurs président du réseau des professeurs universitaires du parti, a mis en lumière, à ce propos, les mesures prises pour stimuler l’investissement dans le secteur agricole et en milieu rural.

Il a souligné l’importance de ces initiatives pour la relance économique post-pandémie, rappelant par la même occasion les stratégies mises en place pour lutter contre l’inflation, notamment dans le domaine des produits alimentaires de base, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Le ministre a également abordé la question du dérèglement climatique, présentant les actions entreprises pour adapter le secteur agricole aux nouvelles réalités environnementales.

M. Sadiki a affirmé que malgré les défis imprévus, le gouvernement poursuit rigoureusement son programme préétabli, adaptant ses stratégies aux nouvelles réalités tout en maintenant le cap sur ses objectifs à long terme.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance capitale de l’enseignement supérieur dans le développement du pays.

Il a relevé que le paysage politique marocain a plus que jamais besoin de l’implication active des professeurs universitaires, reconnaissant leur rôle dans l’élaboration de politiques éclairées et efficaces.

Pour sa part, M. Er-Rafik Youness, premier vice-Président du Conseil de la région Fès-Meknès et coordinateur du RNI à la circonscription Fès-Sud, a souligné que cette rencontre marque le début d’un nouveau partenariat, reflétant l’ouverture du parti sur le potentiel des universités et sa volonté de les intégrer davantage dans le développement socio-économique local et national.

M. Er-Rafik a mis l’accent sur les investissements prévus dans le secteur de l’enseignement supérieur, inscrits dans le Plan de Développement Régional (PDR) 2022-2027 de Fès-Meknès.

Ce PDR, doté d’une enveloppe globale de 30 milliards de dirhams, allouera près de 2 milliards de dirhams à l’enseignement supérieur.

Ces fonds seront destinés à la réalisation de projets structurants, incluant la modernisation des cités universitaires, l’extension du pôle universitaire de Taza et la création d’un nouveau pôle dans la commune d’Ain Cheggag, province de Sefrou.

Le vice-président a également exposé une série de projets et mesures visant à renforcer la recherche et l’innovation dans la région, notamment un budget de 40 millions de dirhams pour la recherche scientifique, ainsi que la création de plusieurs instituts spécialisés en intelligence artificielle dans les villes de Fès, Meknès et Taza.

D’autres initiatives comprennent l’ouverture d’une Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) à Meknès, l’établissement de la première école dédiée aux techniques de l’industrie agroalimentaire et la création d’une faculté de médecine dentaire à Meknès.

Les autres interventions ont principalement porté sur le nouveau statut des enseignants-chercheurs, soulignant les améliorations apportées pour améliorer leurs conditions de travail et les perspectives de carrière.