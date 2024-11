Forum Africa Place Marketing à Casablanca, focus sur la promotion de l’attractivité territoriale

Casablanca – Les travaux de la 5ème édition de l’Africa Place Marketing (APM) se sont ouverts mercredi à Casablanca, sous le thème “Les grands événements : catalyseur d’attractivité territoriale, holistique et inclusive”.

Organisé par Casablanca Events et Animation, cet évènement de deux jours met en avant le rôle stratégique des grands événements dans l’attractivité et la transformation des territoires, en prônant une approche inclusive et durable.

Intervenant à l’ouverture du forum, la présidente du conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili a exprimé la volonté de dynamiser l’action culturelle et artistique de Casablanca, les évènements les plus populaires de la capitale économique étant portés par le secteur privé, relevant que ce genre d’événements constitue un catalyseur d’attractivité territoriale holistique et inclusive.

Elle a, dans ce sens, fait savoir qu’à la veille de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, la ville est concentrée sur les chantiers d’infrastructure et l’héritage post Mondial, ajoutant que l’ingénierie de la mobilisation citoyenne inclusive n’a, néanmoins, pas encore été relevée pour une recherche de solutions innovantes.

Dans ce sillage, Mme Rmili a invité les participants au forum à analyser et proposer des formules innovantes et audacieuses pour faire de la ville de Casablanca une plateforme de référence pour les acteurs du développement territorial.

Pour sa part, le directeur général de Casablanca Events et Animation, Mohamed Jouahri, a expliqué que l’Africa Place Marketing constitue une occasion unique de positionner la métropole comme un acteur clé dans le marketing territorial en Afrique, en favorisant une collaboration étroite avec les acteurs locaux pour garantir que leurs besoins soient pris en compte et assurer un héritage positif pour les générations futures.

Précisant que la thématique de cette année met en lumière le rôle essentiel des évènements dans la transformation et la promotion du territoire, M. Jouahri a indiqué que cette même thématique vise à explorer les événements sportifs, culturels, ou économiques, pouvant renforcer l’attractivité de la ville et favoriser un développement inclusif et durable en impliquant tous les acteurs concernés.

“Casablanca est aujourd’hui fière de sa marque territoriale Wecasablanca qui se veut un véritable moteur de développement et d’attractivité, et qui incarne l’importance de l’identité dans le marketing territorial”, a-t-il poursuivi, affirmant que l’organisation des évènements sportifs constituent une formidable occasion pour Casablanca de réaffirmer son rôle de métropole africaine de premier plan et d’accélérer son développement économique, culturel et sportif.

De son côté, Asmaa Belkeziz, vice-présidente du Conseil de la région de Casablanca-Settat a mis en avant le rôle structurel de l’organisation des grands évènements sportifs, culturels, artistiques, touristiques et économiques dans la construction de l’identité territoriale.

“L’intérêt grandissant que suscite l’événementiel et sa dimension stratégique témoigne de l’engagement de toutes nos instances compétentes à agir en faveur du développement durable par des actions de sensibilisation, de valorisation, en plus de la mise en place d’une stratégie de financement cohérente, soutenable et pérenne”, a-t-elle dit.

Mme Belkeziz a, dans ce sens, fait observer que le Plan de Développement régional (PDR) promeut des projets importants en faveur de la promotion des industries culturelles et créatives, des festivals culturels et des grands événements sportifs.

Le président du Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat, Othman Cherif Alami, a, quant à lui, rappelé que pour le secteur du tourisme dans la région, l’objectif est la mise en œuvre de la feuille de route, pour passer à 6 millions de touristes et à 3,5 nuitées par visiteur en 2030, invitant les acteurs concernés à faire de Casablanca-Settat une région moteur de développement et de croissance pour le Royaume.

“Cela ne peut être réalisé que par l’organisation d’évènements à caractère international, mais aussi par la construction de l’infrastructure nécessaire et adaptée à ce genre d’évènements dans la région”, a-t-il ajouté, notant que Casablanca est une ville exotique et multiculturelle du monde africain, et est mondialement connue.

Au programme de cette édition, un Think Tank dédié à l’exploration des grands événements en tant que catalyseurs de développement, ainsi que des Master Class certifiantes qui permettront aux participants d’approfondir leurs compétences en marketing territorial, une matinée dédiée au tourisme avec la troisième édition du Forum Africain du Tourisme de Casablanca, en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme sur le thème “Les grands évènements catalyseur du développement touristique durable des destinations africaines”.