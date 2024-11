Forum EMSI Entreprises: des experts décryptent les métiers et les compétences à l’horizon 2030

vendredi, 22 novembre, 2024 à 10:36

Rabat – “Horizon 2030 : Métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux” est le thème d’une conférence organisée, jeudi à Rabat, à l’initiative de l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), dans le cadre de la 10ème édition du Forum EMSI Entreprises.

Les participants à cet événement ont mis l’accent sur les mutations profondes qui transforment le marché de l’emploi, ainsi que sur l’importance de préparer les jeunes talents aux innovations et enjeux contemporains, notamment ceux liés aux secteurs technologique et environnemental.

Intervenant à cette occasion, le directeur du développement industriel auprès de l’équipementier aéronautique Safran, Driss Lahlou, a passé en revue les défis auxquels sont confrontés les métiers à l’horizon 2030, notamment dans l’industrie aéronautique, un secteur marqué par une forte concurrence dans le contexte mondial actuel.

L’expert marocain a mis en avant, dans ce sens, l’apport du secteur aéronautique dans l’écosystème industriel marocain qui nécessite le recrutement d’une main d’œuvre et de profils hautement qualifiés, notant que les cursus et les formations doivent se mettre au diapason des mutations du marché de l’emploi.

De son côté, Massil Saadi, expert en audit et conseil, a fait savoir que cette rencontre est un carrefour qui réunit des professionnels et des étudiants pour discuter des enjeux et des défis à relever face aux métiers du futur, notamment à la lumière de la mise en place de la stratégie “Maroc digital 2030”.

“Il faut s’aligner sur cette dynamique et tracer les prémices d’une collaboration prometteuse entre le gouvernement, les étudiants et les entreprises”, a-t-il argué, plaidant pour la promotion du statut d’étudiant-entrepreneur.

Sur un autre registre, le spécialiste en ressources humaines Reda El Boukhari s’est intéressé, quant à lui, aux nouveaux modes de recrutement et aux processus d’intégration à l’ère de l’Intelligence artificielle (IA), une nouvelle donne qui devrait bouleverser les marchés d’emploi à l’horizon 2030.

“L’IA offre de multiples opportunités pour embaucher des profils susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux entreprises”, a-t-il confié à la MAP en marge de cette rencontre.

Devenu un rendez-vous annuel incontournable, le Forum EMSI Entreprises rassemble les étudiants et lauréats de l’école et les entreprises partenaires autour d’un objectif commun, à savoir explorer les opportunités professionnelles liées aux défis de demain.

Après Rabat, le Forum EMSI Entreprises fera escale à Casablanca (12 décembre), Marrakech (21 décembre) et Tanger (17 janvier 2025).

Le Forum EMSI Entreprises offre aux étudiants une passerelle vers le marché du travail et consolide la réputation de l’EMSI comme une école pionnière dans la formation d’ingénieurs compétents et engagés pour un avenir durable.