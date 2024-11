Gasoil et Essence : Les prix à la pompe ne sont pas directement liés cours du baril du pétrole brut (Conseil de la Concurrence)

samedi, 9 novembre, 2024 à 11:51

Rabat – Les prix à la pompe du gasoil et de l’essence ne sont pas directement liés cours du baril du pétrole brut, mais plutôt aux cotations de référence des produits raffinés, dits “Platts”, sur les marchés internationaux, indique le Conseil de la Concurrence.

L’analyse des données du 2ème trimestre 2024 montre que cette période s’est caractérisée par des tendances de variations baissières des cotations CIF (Cost, Insurance, and Freight – Coût, assurance et fret), relativement plus importantes par rapport aux prix de vente à la pompe, aussi bien pour le gasoil que pour l’essence, fait savoir le Conseil de la concurrence dans son rapport relatif au suivi des engagements pris par ces sociétés.

Ainsi, les prix de cession du gasoil et de l’essence des neuf sociétés de distribution en gros concernées par le reporting du Conseil de la Concurrence ont enregistré, au 2ème trimestre 2024, des niveaux de baisses quasi-similaires à ceux des coûts d’achat.

“Les opérateurs ont répercuté la quasi-totalité des baisses des coûts d’achat sur leurs prix de cession appliqués au niveau national, la moyenne des variations des prix de cession étant de l’ordre de -0,66 DH/L pour le gasoil et -0,33 DH/L pour l’essence, des niveaux de baisses quasi-similaires à ceux constatés sur les coûts d’achat des sociétés de distribution concernées, soit -0,71 DH/L pour le gasoil et -0,21 DH/L pour l’essence”, ajoute la même source.

Le coût d’achat moyen retenu dans cette analyse inclut le coût d’achat pondéré aux variations de stocks, englobant le prix d’achat des produits raffinés importés (y compris les frais liés aux fluctuations des taux de change), ainsi que d’autres frais d’acheminement jusqu’aux ports nationaux, tels que le fret, l’assurance, les frais d’approche et de déchargement, les frais de stockage, la taxe intérieure de consommation (TIC) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l’importation du gasoil et d’essence, fait savoir la même source.

Quant aux prix de cession calculés, ils correspondent aux prix de cession (hors taxes) appliqués par les neuf sociétés aux stations-service en gérance libre. Ce choix s’explique par le fait que la majorité des ventes de gasoil et d’essence (environ 72%) se fait à travers ces stations.

Les sociétés appliquent des prix de cession et les propriétaires ou gérants libres fixent ensuite le prix de vente final à la pompe en appliquant une marge de détail.

Le coût d’achat et le prix de cession moyens ont été pondérés selon leur poids respectif dans l’importation et la distribution du gasoil et de l’essence.

Ainsi, le coût d’achat moyen pondéré des neuf opérateurs pour le T2-2024 a atteint 9,9 DH/L pour le gasoil, avec un minimum de 9,49 DH/L enregistré à la 2ème quinzaine de juin et un maximum de 10,18 DH/L à la 2ème quinzaine d’avril.

Pour l’essence, le coût d’achat moyen pondéré est de 11,25 DH/L, avec un minimum de 10,87 DH/L et un maximum de 11,48 DH/L. Le prix de cession moyen du marché s’est établi à 11,13 DH/L pour le gasoil et 13,04 DH/L pour l’essence.

En termes de tendance, après une légère hausse entre la 1ère et la 2ème quinzaine d’avril, la cotation CIF, le coût d’achat et le prix de cession du gasoil se sont inscrits dans un trend baissier.

Le coût d’achat est passé de 10,20 DH/L à 9,49 DH/L entre le début et la fin du 2ème trimestre 2024, soit une baisse de 0,71 DH/L, tandis que le prix de cession est passé de 11,43 DH/L à 10,77 DH/L durant la même période, soit une diminution de 0,66 DH/L

Dans le cas de l’essence, les trois variables ont connu la même trajectoire que celle enregistrée pour le gasoil, avec une hausse relative durant le mois d’avril et une tendance baissière durant le reste du 2ème trimestre.

En effet le coût d’achat est passé de 11,08 DH/L à 10,87 DH/L (écart de 0,21 DH/L) et le prix de cession est passé de 13,11 DH/L à 12,78 DH/L (écart de 0,33 DH/L) entre le début et la fin du 2ème trimestre 2024.

Au cours du 2ème trimestre 2024, le marché a été caractérisé par des tendances baissières des trois variables (cotations CIF, coûts d’achat et prix de cession), avec toutefois quelques différences des niveaux de variations.

En effet, les cotations CIF ont enregistré des baisses relativement supérieures à celles des coûts d’achats, soit un écart de l’ordre de 0,27 DH/L pour le gasoil et de 0,66 Dh/L pour l’essence.

À rappeler que la diffusion de ce troisième reporting s’inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution des engagements pris par neuf sociétés actives sur le marché du gasoil et d’essence, concernées par les accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence.

Les engagements indiqués dans les décisions afférentes à ces accords de transaction sont au nombre de sept, dont notamment celui traité dans ce rapport, qui consiste en la communication, par chacune des sociétés concernées, d’un reporting trimestriel permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et de l’essence.