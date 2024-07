Gharb : 286.000 T de betterave, malgré le stress hydrique

lundi, 15 juillet, 2024 à 13:36

Rabat – La campagne betteravière du Gharb fait état de 286.000 tonnes de betterave à sucre, soit un rendement très satisfaisant malgré le stress hydrique, indique la Direction régionale de l’agriculture (DRA) de Rabat Salé Kénitra dans un communiqué.

Le rendement moyen de cette production, réalisée à partir d’une superficie récoltée de 5.100 hectares (Ha), est de 56 T/Ha contre 51,5 T/Ha enregistré la campagne précédente, soit une hausse de 8,7% par rapport à la campagne précédente, selon la DRA, et ce en dépit des conditions difficiles ayant sévi pendant cette campagne marquée par un déficit hydrique accentué à cause des faibles précipitations et réserves des barrages.

Le pic de rendement pour cette campagne d’usinage de la betterave à sucre, qui s’est achevée vendredi 05 juillet, se situe à 102 T/Ha au niveau d’une parcelle conduite en goutte à goutte à Souk El Arbâa, poursuit la même source.

Afin d’améliorer le revenu des agriculteurs, l’État a augmenté le prix de la tonne de betterave sucrière de 80 DH/T en 2024, après 80 DH/T en 2023, soit une augmentation totale de 160 DH/T en deux ans.

La DRA de Rabat Salé Kénitra souligne, par ailleurs, le soutien de l’État aux prix des engrais dans le cadre du Programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique permettant d’atténuer les effets de la hausse des prix des engrais sur le marché.

La collaboration de tous les partenaires réunis au sein du Comité technique régional du sucre a permis la prise de toutes les dispositions nécessaires pour le déroulement optimal de la campagne betteravière, conclut le communiqué.