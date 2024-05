Gitex Africa 2024 : La région TTA déterminée à tirer profit de la dynamique digitale (responsable)

jeudi, 30 mai, 2024 à 10:37

Marrakech – La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) est déterminée à tirer profit de la dynamique digitale au regard des opportunités importantes de développement territorial qu’elle génère, a affirmé, mercredi à Marrakech, le directeur général des affaires administratives au Conseil de la région, Rabiah el Khamlichi.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la participation du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI-TTA), au Gitex Africa 2024, M. El Khamlichi a souligné que la digitalisation contribue à l’amélioration de la qualité des services publics et au renforcement de l’attractivité du territoire.

Il a, dans ce sens, relevé que cette grand-messe de la technologie offre une occasion pour s’enquérir des avancées réalisées en particulier dans le contexte actuel de transformation digitale.

M. El Khamlichi, par ailleurs, noté que Gitex Africa balise la voie à la transformation numérique à l’échelle continentale dans l’objectif d’accroître l’efficacité et optimiser l’utilisation des technologies, tout en instaurant une transparence accrue dans la gestion de la chose publique.

L’engagement de l’Afrique dans l’accélération de la transformation digitale est à même d’initier une dynamique de nature à propulser le continent au rang qui lui échoit, a-t-il indiqué.

A cet égard, il a appelé à intensifier les efforts, tant au sein des institutions publiques et des collectivités territoriales que du secteur privé, afin de s’aligner sur les évolutions mondiales rapides.

Pour sa part, la cheffe de division “Accompagnement des investisseurs” au CRI -TTA, Siham Benabdennbi, a indiqué que la présence des acteurs de l’écosystème entrepreneurial de la région TTA permettra de mettre en lumière les différentes offres territoriales et les opportunités d’affaires qui existent dans cette région pour les startups.

“Nous sommes en train de présenter l’offre d’accompagnement déployée par le CRI-TTA et d’autres partenaires à travers la plateforme digitale “Manar Al Moustatmir” qui offre la possibilité à toute personne de formuler ses propres besoins et de créer des parcours d’accompagnement” a-t-elle poursuivi, notant que cet accompagnement concerne les sources de financement, le networking et l’accès à toute les informations fournies par le CRI et ses partenaires.

Approchés par la MAP, des responsables de startups dans la région de Tanger-Tétouane-Al Hoceima ont souligné l’importance de la tenue du Gitex Africa en tant que vitrine mondiale de la technologie, de l’innovation et du networking, offrant aux participants l’opportunité de partager leurs connaissances et expertises.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Gitex Africa, qui se poursuit jusqu’au 31 courant, avec la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.