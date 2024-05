Gitex Africa 2024: “Sobrus” et “N+One” scellent un accord de partenariat

jeudi, 30 mai, 2024 à 22:44

Marrakech – Le spécialiste des solutions e-santé au Maroc, Sobrus, et le leader de l’hébergement cloud dans le Royaume, N+One, ont signé, jeudi à Marrakech, un accord de partenariat visant à assurer la souveraineté des données de santé et leur conformité aux normes internationales en matière de sécurité numérique.

Cet accord de partenariat, signé en marge de la 2ème édition du Gitex Africa, s’inscrit dans la vision et les efforts du Royaume en matière de préservation des données sensibles, ainsi que dans de cadre des efforts déployés par Sobrus pour offrir un espace sécurisé aux utilisateurs de ses services.

A cette occasion, le PDG et fondateur de Sobrus, Omar Sefiani, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’à travers sa participation au GITEX Africa 2024, son entreprise œuvre à présenter des solutions numériques innovantes en mesure de révolutionner le secteur de la santé au Maroc, en Afrique, ainsi qu’en Europe.

Il a, de même, fait savoir que l’accord conclu avec N+One vise assurer la souveraineté des données de santé et leur conformité aux normes internationales de sécurité numérique, dans la mesure où les deux sociétés partagent la même vision africaine et envisagent de collaborer avec une clientèle cible au Sénégal, en Côte d’Ivoire, à Djibouti, ainsi que dans d’autres pays africains.

La protection des données personnelles (loi 09.08) revêt une grande importance pour Sobrus, a-t-il dit, ajoutant que ce partenariat permettra d’héberger les données des clients marocains au niveau du territoire national, et que les clients du Sénégal recevront également leurs données, dans le cadre du respect de la souveraineté et de la protection des données personnelles.

Et de rappeler que Sobrus est présente dans 14 pays (en Afrique et en Europe) et collabore avec plus de 7.000 clients du secteur de la santé pour améliorer leurs efforts au quotidien grâce à des solutions basées sur l’automatisation et le suivi.

Par ailleurs, M. Sefiani a insisté sur l’importance de la coopération entre les pays africains, rappelant que Gitex Africa, dont la deuxième édition a connu un succès, a pour objectif d’aider les entreprises marocaines émergentes à échanger les expériences et les expertises et à conclure des partenariats.

Gitex Africa 2024 qui connaît la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.