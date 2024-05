Gitex Africa : La BERD et l’ADD lancent un appel à candidatures pour l’initiative d’évaluation de la maturité digitale

vendredi, 31 mai, 2024 à 10:00

Marrakech – La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) a lancé, jeudi à Marrakech, en marge de la 2ème édition du Gitex Africa, un appel à candidatures pour l’initiative d’évaluation de la maturité digitale en vue de soutenir les PME marocaines.

Ouvert du 03 juin au 07 juillet 2024, cet appel à candidatures a pour vocation de soutenir les PME dans l’évaluation de leur maturité numérique et de les assister dans l’élaboration de leur feuille de route numérique avec l’aide de consultants qualifiés, à travers la plateforme “Moukawala Raqmiya” et de l’outil de cybersécurité de la BERD.

A travers ce programme financé par la Suisse, des subventions en vue de soutenir les entreprises sélectionnées dans la réalisation d’une évaluation de maturité digitale, conformément à un accord de subvention signé entre la BERD et ces entreprises, seront versées à la réussite du projet et aideront à couvrir une partie des coûts des activités.

S’exprimant à cette occasion, la Secrétaire générale du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Sarah Lamrani, a indiqué que ce programme s’inscrit dans le chantier de la transformation digitale dans lequel le Maroc s’est résolument engagé, consolidant ainsi le positionnement du Royaume en tant que véritable hub africain de l’économie numérique.

“Nous mettrons, aux côtés des parties prenantes, nos ressources et expertises à la disposition des entreprises en vue de les soutenir dans leur transition vers un avenir digital prometteur”, a-t-elle poursuivi, notant que la digitalisation du tissu économique, notamment des TPME, constitue un moteur indispensable de la transition digitale.

Et de rappeler la Stratégie Maroc digitale 2030 destinée à insuffler une nouvelle dynamique à l’économie numérique afin de mettre au point des solutions numériques marocaines et créer de la valeur ajoutée et des postes d’emploi.

De son côté, le Directeur général de l’ADD, Mohamed Drissi Melyani, a considéré que le digital est une opportunité métamorphique pour les entreprises, qu’elles soient de petite, moyenne ou de grande taille, relevant que cette annonce témoigne de l’intérêt porté par les parties prenantes à l’accompagnement et l’accélération de la transformation digital au Maroc.

Ce programme est conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des entreprises marocaines, afin d’identifier les domaines à améliorer et positionner ces entreprises pour bénéficier des opportunités de financement offertes par la Banque, a-t-il poursuivi, notant que l’Agence œuvre à accompagner les entreprises dans chaque étape de leur transition digitale à travers une série d’actions concertées.

Quant au Directeur national des programmes d’appui aux entreprises BERD, Ghassane Bouhia, a indiqué que cette initiative est le fruit d’un partenariat solide entre l’ADD et la BERD, notant que la BERD s’est engagée dans la transformation digitale et la croissance du secteur privé dans tous les pays d’opération, particulièrement au Maroc.

Il a, par ailleurs, précisé qu’une assistance sur mesure sera assurée au profit des entreprises sélectionnées afin de mettre en œuvre leur stratégie digitale en utilisant à la fois l’outil “Moukawala Raqmiya” de l’ADD et l’outil en cybersécurité de la BERD, en plus d’un soutien financier et technique de la Banque.

“La BERD reconnait l’importance du digital au sein des entreprises comme étant un axe central placé au cœur de nos activités, ainsi que l’impact y associé sur leurs modèles d’affaires pour soutenir leur croissance et libérer leur potentiel”, a-t-il affirmé.

Pour rappel, “Moukawala Raqmiya” est une plateforme conçue et développée par l’ADD, en partenariat avec le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier “Digital PME” de la feuille de route de ADD.

La Plateforme “Moukawala Raqmiya” offre un système d’auto-évaluation de la maturité digitale des entreprises TPME marocaines de différents secteurs d’activité.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Gitex Africa, qui connaît la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques, notamment dans les domaines de l’intelligence Artificielle, la santé et la cybersécurité.