Gitex Africa: Le développement digital au centre d’entretiens maroco-américains

vendredi, 31 mai, 2024 à 19:10

Marrakech – Le développement digital a été au centre d’un entretien, vendredi à Marrakech, entre le Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani, et le Consul Général des Etats-Unis à Casablanca, Marissa D. Scott.

Tenues en marge de Gitex Africa, les discussions entre M. Melyani et Mme Scott ont porté sur l’exploration des opportunités potentielles de collaboration dans le domaine du développement digital, en particulier la promotion des écosystèmes, l’investissement dans l’économie numérique et la garantie de l’inclusion sociale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Gitex Africa 2024 connaît la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’ADD, sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connait la participation d’exp