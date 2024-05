Gitex Africa: Microsoft et Zindi Africa s’associent pour renforcer les compétences africaines en IA

vendredi, 31 mai, 2024 à 0:52

Marrakech – Zindi, le principal réseau africain pour l’intelligence artificielle (IA), et Microsoft Afrique ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat avec l’objectif principal de renforcer les compétences africaines en matière d’Intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

Ce partenariat, signé en marge de la deuxième édition du Gitex Africa qui se poursuit jusqu’au 31 mai courant, prévoit d’accompagner et d’orienter une nouvelle génération de jeunes Africains férus de technologie vers les compétences nécessaires à l’avenir du travail, précise Zindi dans un communiqué.

“Ce partenariat nous permettra de renforcer les compétences de 10.000 jeunes à travers le continent”, a affirmé Celina Lee, PDG et cofondateur de Zindi, dans une déclaration à la MAP à l’issue de la cérémonie de signature de cette convention.

L’IA et la Data science sont capables de stimuler la croissance économique et créer des opportunités “pour tous les Africains”, a noté Mme Lee, ajoutant qu’à travers cette convention, “nous pouvons aider ces jeunes à intensifier leurs efforts pour démocratiser l’accès aux compétences numériques et veiller à ce que les individus à travers le continent soient mieux outillés pour réussir dans leur travail qui se transforme rapidement”.

Pour sa part, Lillian Barnard, Présidente de Microsoft Africa, citée dans le communiqué, a fait savoir que chez Microsoft, “ nous sommes les témoins directs de la révolution de l’IA”, soulignant la nécessité de gérer cette technologie d’une manière responsable.

Mme Barnard préconise un développement et une utilisation de l’IA “de manière à bénéficier à tous les Africains afin d’avoir un impact durable et positif sur la croissance de l’économie africaine”.

Par le biais d’initiatives de formation attrayantes, la collaboration entre Microsoft et Zindi Africa vise à atteindre les universités, les organisations à but non lucratif et les entreprises, afin que les jeunes du continent soient prêts à appliquer les compétences et les technologies de l’IA partout où ils travaillent, ajoute le communiqué.