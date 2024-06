GITEX Africa: Le stand de l’Agence Bayt Mal Al-Qods permet aux porteurs de projets de Palestine et du Maroc de communiquer avec les marchés de la numérisation (Mohamed Salem Cherkaoui)

vendredi, 31 mai, 2024 à 21:05

Marrakech – Le stand de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au salon “GITEX Africa 2024” a permis aux porteurs de projets de Palestine et du Maroc de communiquer et d’interagir avec les marchés de la numérisation dans le monde, a affirmé, vendredi à Marrakech, le directeur chargé de la gestion de cette institution, Mohamed Salem Cherkaoui.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la deuxième journée de “GITEX Africa 2024”, M. Cherkaoui a souligné que le stand de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l’incubateur de startups de l’agence “BMAQ Innovation Hub” ont renforcé les échanges réguliers entre Marocains et Palestiniens, ainsi que l’interaction des exposants avec les marchés numériques dans le monde.

Il a ajouté, dans ce contexte, que le salon GITEX a permis à cinq porteurs de projets d’Al Qods de rivaliser avec plus de 200 startups marocaines, africaines et internationales, précisant que cette expérience est à même d’aider les startups palestiniennes à “dépasser les frontières naturelles et virtuelles” et à “promouvoir des idées inspirantes et innovantes capables de faire la différence, que ce soit dans la vie des jeunes eux-mêmes, ou dans leur environnement et la société”.

De son côté, Linda Maher, fondatrice du projet (Sayyad) de Palestine, a déclaré que la participation au salon “GITEX”, avec le soutien et la supervision de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est une occasion appropriée pour faire découvrir un ensemble de projets innovants de jeunes palestiniens, “ce qui permettra d’ouvrir des perspectives prometteuses pour l’investissement étranger”.

Sakina Marzouk, fondatrice de la start-up marocaine “Bouquet Zone”, a, pour sa part, relevé que le stand de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pourrait contribuer au renforcement des chances d’accès aux plateformes d’investissement marocaines et étrangères.

Placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, “GITEX Africa 2024”, qui connaît la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connait la participation d’experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que des décideurs politiques.