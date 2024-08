HCP: Une série de mesures pour garantir le bon déroulement du RGPH 2024

dimanche, 18 août, 2024 à 10:14

Rabat – Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a annoncé une série de mesures pour garantir le bon déroulement du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), prévu du 1er au 30 septembre.

Ces mesures portent notamment sur le versement des indemnités et la souscription d’une police d’assurance au profit des participants et la mise à leur disposition de moyens de transport adéquats, fait savoir le HCP dans un communiqué.

Les indemnités des participants au RGPH 2024 seront versées par virement bancaire, que ce soit pour ceux disposant d’un compte bancaire ou ceux possédant un compte de paiement ouvert auprès des établissements de paiement (Barid Cash, Cash Plus, Wafacash, Damane Cash, Al Barid Bank), indique le HCP.

Les indemnités seront versées aux participants en deux tranches, précise la même source. La première tranche sera versée dans les 48 heures suivant la fin de la formation en présentiel des contrôleurs et des enquêteurs, prévue du 15 au 27 août 2024, tandis que la seconde sera effectuée dans les 48 heures suivant la phase de collecte des données auprès des ménages, qui se déroulera du 1er au 30 septembre 2024.

En outre, les participants bénéficieront d’une assurance couvrant la période du 15 août au 30 septembre 2024. Cette assurance prendra en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation, et offrira une indemnisation en cas d’invalidité permanente (partielle ou totale) et en cas de décès, explique le HCP.

Elle offrira également une prise en charge médicale et adaptée en cas d’urgence ou d’accidents à travers les provinces et les préfectures du Royaume, souligne la même source, notant qu’un centre d’appel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sera disponible pour traiter les déclarations relatives aux accidents corporels et garantir une assistance rapide et efficace.

Pour faciliter la collecte des données auprès des ménages, des moyens de transport seront mis à disposition des participants, notamment dans les zones rurales et les périphéries urbaines, en collaboration avec les autorités locales, souligne le communiqué.

Ainsi, le HCP a mis en exergue les efforts des services du ministère de l’Intérieur, de la Direction générale Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale pour garantir la sécurité des participants et la protection des équipements électroniques utilisés lors du recensement.