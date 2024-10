Industrie : M. Chami appelle à poursuivre la montée en gamme technologique

mercredi, 16 octobre, 2024 à 16:47

Benguerir – Le Maroc devrait continuer à monter en gamme technologiquement dans les secteurs industriels clés comme l’automobile et l’aéronautique, a préconisé, mercredi à Benguerir, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

“Il est crucial de passer à la production de composants complexes à haute valeur ajoutée”, a dit M. Chami à l’ouverture de la 2ème édition de la Journée nationale de l’Industrie (JNI), insistant sur la nécessité de saisir les opportunités qui s’offrent au Maroc pour aller plus loin dans la construction d’une industrie forte, résiliente et durable.

Le président du CESE a également souligné que l’adoption de technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle, l’automatisation et la robotique, est indispensable pour aligner l’industrie nationale sur les standards internationaux et augmenter la compétitivité des produits marocains.

Et de poursuivre : “En plus des secteurs traditionnels, le Maroc doit explorer des secteurs émergents comme l’économie digitale, les industries créatives, l’industrie pharmaceutique et l’économie verte. Le développement de branches visant la substitution aux importations, notamment dans les secteurs critiques comme les équipements médicaux, est une priorité”.

Parallèlement, M. Chami a recommandé de renforcer l’intégration des petites et moyennes entreprises (PME) dans les chaînes de valeur mondiales, en capitalisant sur les tendances de reshoring et nearshoring, notant qu’avec ses infrastructures modernes (Tanger Med), ses coûts compétitifs, et sa proximité géographique avec l’Europe, le Maroc est idéalement placé pour attirer ces flux d’investissements.

Il a aussi fait remarquer que la transition énergétique constitue une opportunité majeure pour le Royaume de se positionner comme un leader régional de l’industrie verte, jugeant que la décarbonation de l’industrie, en particulier dans des secteurs énergivores, est un levier stratégique pour améliorer la compétitivité à l’international et attirer des investissements verts.

Pour M. Chami, le développement de filières industrielles durables, soutenu par des incitations publiques et privées, est essentiel pour que le Maroc devienne une référence en matière d’économie circulaire et de technologies propres.

Toutes ces opportunités nécessitent des investissements qui devront être portés principalement par les entreprises privées marocaines (PME et grands groupes), ainsi que par des multinationales ou des joint-ventures, a-t-il estimé.

Par ailleurs, le président du CESE a mis l’accent sur les progrès substantiels qui ont été réalisés en matière de financement des entreprises, de développement de l’infrastructure industrielle, de soutien à l’entrepreneuriat et d’amélioration de l’environnement des affaires.

Ces efforts se poursuivent et s’intensifient, comme en témoignent notamment l’entrée en vigueur de la nouvelle charte de l’investissement et la mise en place progressive du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, a-t-il noté.

Toutefois, de nombreux défis sont encore à relever, a relevé M. Chami, citant la sécurisation de l’initiative entrepreneuriale en levant les barrières règlementaires et administratives, la réalisation d’un choc de compétitivité, le capital humain, la capacité d’innovation du Maroc, ainsi que la création d’une synergie efficace entre les grandes entreprises industrielles, souvent des multinationales technologiquement avancées, et le tissu local des petites et moyennes entreprises (PME).

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la 2ème édition de la JNI vise à favoriser les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d’atteindre son plein potentiel.

Cette journée, placée sous le thème “Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires”, a également pour objectif de promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.