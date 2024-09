Investissement: l’offre du Maroc présentée au Sommet Chine-Afrique

vendredi, 6 septembre, 2024 à 11:35

Pékin – Les atouts dont regorge le Maroc comme hub incontournable pour les investissements étrangers en Afrique ont été mis en avant lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenu du 4 au 6 septembre à Pékin.

En effet, la Conférence des chefs d’entreprise chinois et africains, organisée dans le cadre de ce Sommet, a été une aubaine pour une forte délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de donner un aperçu sur les mesures et les démarches entreprises par le Maroc pour offrir un environnement propice aux affaires et aux investissements.

Il s’agit aussi de mettre la lumière sur l’ouverture économique du Royaume, ses infrastructures aux meilleurs standards internationaux et son engagement en faveur du co-développement en Afrique dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant.

Cette conférence, tenue en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce Sommet, a été “très importante” pour les relations économiques entre le Maroc et la Chine, a souligné le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Pour pouvoir renforcer les relations économiques entre le Maroc et la Chine, plusieurs rencontres ont eu lieu avec un certain nombre d’opérateurs chinois “qui se dirigent vers des secteurs que nous cherchons à développer au Maroc, comme l’automobile, la mobilité électrique, l’énergie et le textile”, a déclaré à la presse M. Jazouli.

Il a également relevé que l’importante délégation marocaine prenant part aux travaux de cet événement phare est à l’image des fortes relations existant entre le Maroc et la Chine, suite à la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en République populaire de Chine en mai 2016, couronnée par la signature du partenariat stratégique bilatéral.

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a indiqué que la participation de la délégation d’hommes d’affaires marocains à cet évènement vise à informer les entreprises chinoises souhaitant s’implanter au Maroc des énormes potentialités de l’économie marocaine.

“Le Maroc présente des atouts très importants, à savoir des accords de libre-échange avec plus de 60 pays, une main d’œuvre qualifiée, une proximité par rapport à l’Europe et à d’autres marchés à forte consommation, en plus de la stabilité sociale et économique”, a fait remarquer M. Alj, ajoutant que tous ces facteurs font du Maroc “un pays très attractif” pour les investissements étrangers.

“La vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI nous a permis d’avoir une porte vers l’Afrique, où les entreprises marocaines ont beaucoup investi” dans plusieurs secteurs économiques clés.

La délégation marocaine à ce Sommet est composée également du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de l’ambassadeur directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et de l’ambassadeur du Royaume à Pékin, Abdelkader El Ansari.

Le FOCAC, qui célèbre cette année son 24ème anniversaire, constitue un partenariat de choix entre la Chine et le Continent africain, fondé sur les principes cardinaux de solidarité, de coopération et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Créé en octobre 2000 à Pékin, le FOCAC est le plus ancien forum régional de Chine. Le mécanisme a pris de l’importance en 2006, lorsque Pékin a annoncé la création d’un fonds de développement Chine-Afrique de 5 milliards de dollars.