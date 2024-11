Investissement: M. Zidane en roadshow au Japon et en Corée pour promouvoir la destination Maroc

dimanche, 24 novembre, 2024 à 15:37

Tokyo – Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, conduira, du 25 au 29 novembre courant, une importante délégation marocaine au Japon et en République de Corée dans le cadre d’un roadshow destiné à promouvoir l’investissement au Maroc.

Organisé conjointement par le Ministère et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce roadshow vise à renforcer les relations économiques bilatérales et à mettre en avant les atouts du Royaume en tant que destination privilégiée pour l’investissement direct étranger, notamment dans des secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et l’agro-industrie, indique le ministère dans un communiqué.

Cette mission s’inscrit également dans une démarche de renforcement de la promotion de la marque “Morocco Now” auprès des marchés cibles, ajoute le communiqué.

La tournée prévoit ainsi des rencontres avec des décideurs, investisseurs et acteurs institutionnels japonais et coréens, dans le but d’explorer des pistes de collaboration entre les acteurs économiques des deux pays, selon la même source.

Le Maroc mettra en avant, à cette occasion, son offre d’investissement dans les secteurs d’avenir, notamment lors des conférences “Morocco Now” qui seront organisées par l’AMDIE à Tokyo le 25 novembre et à Séoul le 28 novembre, sous le thème “Maroc: Plateforme durable pour l’Investissement et le Commerce”.