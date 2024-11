JARHs 2024 : La diaspora africaine, levier essentiel du capital humain pour le développement du continent (Panel)

samedi, 23 novembre, 2024 à 15:34

El Jadida – La diaspora africaine constitue un levier essentiel du capital humain pour le développement du continent, ont affirmé, samedi à El Jadida, les intervenants lors d’un panel intitulé “Attirer la Diaspora Africaine : quels rôles des acteurs ?”, tenu dans le cadre de la 22ème édition des Journées Africaines des Ressources Humaines (JARHs Maroc 2024).

Les participants ont mis en lumière l’attractivité croissante de l’Afrique, un continent riche en opportunités et en diversité culturelle, et ont souligné le rôle clé des politiques publiques dans la reconnaissance et la mobilisation des talents africains vivant à l’étranger.

La diaspora africaine joue un rôle central dans le développement de l’Afrique, tant sur le plan économique que socio-culturel, ont-ils noté, relevant qu’outre l’aspect financier, ils contribuent également à l’innovation, en investissant dans des projets entrepreneuriaux, en favorisant les échanges technologiques et en apportant leur expertise acquise à l’étranger.

Intervenant lors de cette rencontre, Mounira Bouzouita, présidente de l’association tunisienne “ARFORGHE”, a souligné le rôle des ressources humaines dans l’attraction et l’intégration de la diaspora. Elle a insisté sur l’importance de préparer cette intégration en amont et en aval, afin de faciliter l’adaptation des membres de la diaspora, qu’ils soient de retour après une longue absence ou qu’ils soient nés en dehors des frontières africaines.

Mme Bouzouita a qualifié la diaspora de levier clé pour le développement du continent et a insisté sur la nécessité de lui offrir des opportunités de carrière complètes et attrayantes.

Hamid El Othmani, président du groupe LMS ORH, a souligné, pour sa part, la nécessité de développer une stratégie favorisant une diaspora intra-africaine. Il a plaidé, dans ce sens, pour que les Africains soient encouragés à s’installer dans d’autres pays du continent, dépassant ainsi les frontières nationales.

M. El Othmani a également évoqué l’importance économique de la diaspora hors d’Afrique. Selon lui, cette dernière, par ses transferts de fonds et ses investissements, constitue un acteur essentiel du développement du continent.

La présidente de la Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), et directrice générale de TECTRA, Claudia Gaudiau Francisco, a, quant à elle, relevé les défis auxquels la diaspora fait face lorsqu’elle souhaite revenir en Afrique.

Ces obstacles incluent, selon elle, la lenteur des procédures, un manque d’aides financières adaptées et une accessibilité limitée à l’information, appelant à la mise en place de politiques visant à simplifier ces démarches.

Par ailleurs, les panélistes ont indiqué que la diaspora sert de pont entre l’Afrique et le reste du monde, promouvant une meilleure image du continent et stimulant des partenariats internationaux, notant qu’en tant qu’acteurs influents, ils participent à la construction d’un réseau mondial qui renforce le rayonnement culturel et politique de l’Afrique sur la scène internationale.

Les JARHs 2024 se veulent un espace privilégié de rencontres et de partage pour les professionnels RH, propice à l’innovation, au réseautage et à l’échange de meilleures pratiques.