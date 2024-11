JARHs 2024 : des panélistes en faveur d’une coopération africaine renforcée

vendredi, 22 novembre, 2024 à 22:02

El Jadida – Le renforcement de la coopération sud-sud et le modèle économique et social en Afrique ont été au cœur d’un panel organisé, vendredi à El Jadida, dans le cadre de la 22ème édition des Journées Africaines des Ressources Humaines (JARHs 2024).

Au cours de cette rencontre, les intervenants ont souligné l’importance d’améliorer la coopération africaine dans les différents domaines économiques et sociaux afin de développer une Afrique “forte, plus indépendante et souveraine”.

Ils ont ainsi mis en évidence la nécessité de renforcer les partenariats entre les pays africains dans l’ensemble des secteurs économiques, notamment l’agriculture et l’industrie, tout en favorisant la mise en place d’initiatives communes dans les domaines de l’innovation, du développement technologique et des énergies renouvelables.

Les panélistes ont également appelé à la création des conditions nécessaires à l’établissement d’une zone de libre-échange plus fréquente et fonctionnelle à l’échelle du continent, notamment par l’adoption de “règles communes dans les domaines industriel, commercial et humain.”

“L’Afrique dispose d’un potentiel énorme encore inexploité. Les économies peuvent tirer parti de ces compétences pour parvenir à un modèle économique et social solide et inclusif, en définissant un cadre intégré et résilient, garantissant ainsi un avenir pour le continent”, ont-ils souligné.

Et d’ajouter que le développement des infrastructures, l’investissement dans la recherche et l’amélioration de la qualité de la formation du capital humain africain sont des facteurs essentiels pour la réussite du modèle économique et social en Afrique.

Par ailleurs, les participants ont plaidé pour l’adoption de nouvelles stratégies à même d’améliorer significativement la performance et la compétitivité des ressources humaines africaines, considérées comme un “facteur clé” de création de richesse et de valeur ajoutée, et, de ce fait, de développement économique.”

Les JARHs 2024 se veulent un espace privilégié de rencontres et de partage pour les professionnels RH, propice à l’innovation, au réseautage et à l’échange de meilleures pratiques.