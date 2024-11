JARHs 2024: la qualification du capital humain, un “enjeu clé” pour l’Afrique (Panélistes)

samedi, 23 novembre, 2024 à 14:48

El Jadida – Le développement des compétences et la qualité de la formation du capital humain constituent des enjeux clés pour l’Afrique, ont affirmé, samedi à El Jadida, des participants à un panel sur “les nouveaux enjeux des ressources humaines (RH) en Afrique”, tenu dans le cadre de la 22ème édition des Journées Africaines des Ressources Humaines (JARHs Maroc 2024).

Notant que les défis en matière de formation, d’emploi et de gestion des talents demeurent des obstacles majeurs à la réalisation du potentiel africain, les intervenants ont soutenu que le “renforcement du système éducatif, l’amélioration de la qualité de la formation et le développement des compétences du capital humain constituent des enjeux clés et stratégiques des ressources humaines en Afrique”.

“Un des principaux défis des RH en Afrique reste l’adéquation entre les qualifications des jeunes et les besoins des entreprises”, ont-ils indiqué, appelant à réformer les formations professionnelles, à intégrer les compétences numériques dans les cursus scolaires et à mettre en place des programmes d’apprentissage en entreprise pour pallier cette problématique et mieux répondre aux attentes du marché.

Les conférenciers ont ainsi relevé qu’en dépit de la jeunesse de la population africaine, cette richesse démographique représente à la fois une opportunité et un défi pour les entreprises et les gouvernements.

“Cette croissance rapide du nombre de jeunes diplômés et de travailleurs qualifiés nécessite une adaptation des systèmes éducatifs et une évolution des politiques d’emploi pour éviter une forte pression sur les marchés du travail déjà saturés dans certaines régions”, ont-ils ajouté.

Par ailleurs, les panélistes ont souligné l’importance d’assurer la stabilité économique et sociale, de développer les piliers de la croissance économique, de renforcer l’indépendance des systèmes de production et d’améliorer les infrastructures afin de construire un “système de gestion RH africain fort, moderne et compétent”.

La collaboration entre les secteurs public et privé, l’essor de la digitalisation et la promotion de l’entrepreneuriat seront les piliers d’un développement harmonieux des ressources humaines qui permettrait à l’Afrique de tirer pleinement parti de son potentiel humain, ont-ils soutenu.

Les JARHs 2024 se veulent un espace privilégié de rencontres et de partage pour les professionnels RH, propice à l’innovation, au réseautage et à l’échange de meilleures pratiques.