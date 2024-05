Journées commerciales maroco-koweïtiennes: la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït reçoit une délégation marocaine

mercredi, 29 mai, 2024 à 11:42

Koweït – La Chambre de commerce et d’industrie du Koweït a reçu une délégation de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), dans le cadre des “Journées commerciales maroco-koweïtiennes” tenues les 27 et 28 mai.

Conduite par le vice-président de la CCIS-RSK, Rachid Sami, la délégation marocaine comprenait plusieurs acteurs économiques.

Le premier jour de cette visite a été marqué par une rencontre bilatérale entre les deux parties, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie koweïtienne, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa.

A cette occasion, le directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït, Feras Al Ouda, a souligné l’importance de cette visite qui vise à renforcer les relations commerciales entre les deux pays et à promouvoir les potentialités du Maroc dans divers domaines.

Pour sa part, M. Sami a mis en avant la grande envergure de cette rencontre qui constitue une occasion idoine pour renforcer l’investissement bilatéral dans différents domaines, créer des opportunités d’emploi et développer la coopération économique.

Il a, dans ce sens, appelé les acteurs économiques marocains et koweïtiens à œuvrer à développer les relations entre les deux pays à travers des partenariats efficaces pour mettre en œuvre des projets communs et l’organisation régulière de manifestations et de forums pour les hommes d’affaires afin de faire connaître les potentialités, les capacités et les opportunités d’investissement offertes.

De son côté, M. Benaissa a mis en exergue les avancées réalisées par le Royaume dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, des infrastructures, des énergies renouvelables, des infrastructures hydrauliques et du tourisme, entre autres, se félicitant des opportunités offertes par la Nouvelle Charte de l’Investissement.

Il a, à cet égard, souligné les réalisations du Maroc en matière de transition énergétique, évoquant “l’offre Maroc” pour développer le secteur de l’hydrogène vert, visant à faire du Royaume un acteur compétitif dans ce domaine à l’échelle mondiale.

A l’issue de cette réunion, il a été procédé à l’inauguration d’une exposition de produits marocains au siège de la Chambre koweïtienne, en présence de personnalités publiques, de membres du corps diplomatique accrédités au Koweït, d’acteurs économiques et d’hommes d’affaires koweïtiens.

Les personnalités présentes ont indiqué que cet événement leur a permis de rencontrer leurs homologues marocains et de découvrir les produits marocains exposés à cette occasion, relatifs aux secteurs du commerce, de l’industrie et des services, notamment le textile et l’habillement traditionnel, la fabrication de tapis, l’ameublement ou encore les produits cosmétiques extraits de l’huile d’argan.