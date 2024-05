Kigali: Ouverture des travaux de l’Africa CEO Forum avec la participation du Maroc

jeudi, 16 mai, 2024 à 21:23

La famille de la sûreté nationale a fêté jeudi dans les différentes provinces et préfectures de Fès-Meknès le 68ème anniversaire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une occasion de célébrer une institution nationale qui a toujours fait preuve de vigilance et d’un grand professionnalisme pour maintenir la stabilité du pays et assurer la sécurité des citoyens.