L’économie bleue et l’hydrogène vert, piliers essentiels de la stratégie de développement durable au Maroc (ministre)

vendredi, 19 juillet, 2024 à 17:05

Casablanca – L’économie bleue et l’hydrogène vert sont des piliers essentiels de la stratégie de développement durable au Maroc, un pays au potentiel considérable dans ces domaines, a indiqué, vendredi à Casablanca, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Le Royaume est ainsi appelé à tirer le meilleur de ses atouts, notamment son vaste littoral, sa zone économique exclusive de 1,2 million de kilomètres carrés, ses ressources halieutiques abondantes et ses ports de renom, a-t-il souligné dans une allocution prononcée en son nom à l’ouverture des Conférences scientifiques de l’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP), organisées à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 50è promotion (2023-2024).

M. Baraka a relevé dans ce sillage que cette richesse maritime contribue de manière significative au produit intérieur brut (3%) et offre des emplois à plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui a amené le Maroc à lancer diverses initiatives aux niveaux national, régional et local pour protéger et valoriser ses espaces maritimes.

Concernant l’hydrogène vert, le ministre a expliqué que le Royaume est devenu, ces dernières années, un leader régional et continental dans le domaine des énergies renouvelables, et aspire à jouer un rôle de leader international en matière de l’économie de l’hydrogène vert.

Le Maroc, a-t-il enchaîné, a franchi une nouvelle étape en publiant au mois de mars dernier, une première “Offre Maroc” pour le développement de capacités d’hydrogène vert sur son territoire, fixant ainsi les critères que doivent remplir les investisseurs nationaux et internationaux pour développer cette filière.

De son côté, le directeur de l’EHTP, Jaouad Boutahar, a affirmé que le Maroc dispose, en effet, d’un potentiel exceptionnel en matière d’économie bleue, ajoutant que ces ressources naturelles constituent une richesse environnementale et un levier pour le développement économique et social du pays.

Il a souligné que les abondantes ressources marines, les ports et les usines de dessalement témoignent de l’engagement à exploiter ces ressources de manière durable et efficiente.

Placé sous le thème “Economie Bleue et Hydrogène Vert: Perspectives et opportunités de développement durable du Maroc”, ce forum de l’EHTP a connu la participation notamment d’experts de renommée internationale, de représentants gouvernementaux et d’acteurs industriels.