Les efforts déployés par le gouvernement ont permis de drainer les investisseurs dans le secteur gazier (Mme Benali)

lundi, 1 juillet, 2024 à 19:40

Rabat- Les efforts déployés au cours du mi-mandat du gouvernement actuel ont permis le développement d’un écosystème d’investissement à même de drainer les investisseurs dans le secteur gazier et d’explorer ses gisement dans la région de l’Oriental, à Tendrara, et Larache, a affirmé lundi la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

En réponse à une question sur “le développement de l’exploration du gaz et de ses nouveautés” posée par le groupe Authenticité et Modernité (PAM) lors d’une séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, Mme Benali a souligné que le Maroc connaît une transformation majeure dans ce secteur, “ce qui a renforcé la confiance des investisseurs privés étrangers et marocains”.

Le ministère a élaboré une vision globale pour le secteur du gaz naturel en actualisant la stratégie relative au secteur et en préparant une feuille de route qui comprend les principales étapes de la création d’infrastructures, a-t-elle indiqué, notant qu’en mars 2024, un protocole d’accord a été signé entre quatre ministères et cinq institutions publiques pour coordonner les actions dans le secteur, en plus de l’organisation d’un atelier en faveur du secteur privé marocain et international le 31 mai 2024 “pour présenter la nouvelle vision, y compris l’accélération des projets gaziers à Tendrara et Larache”.

Ces efforts “ont commencé à se concrétiser au mi-mandat du gouvernement, avec des investissements marocains et étrangers encourageant les projets Tendrara et Larache”, a précisé la ministre, relevant que cette année, “une société étrangère a vendu près d’un milliard de dollars de ses actifs en Égypte, en Italie et en Croatie pour concentrer ses investissements à Larache, et une société privée marocaine a annoncé un investissement de 35 millions de dollars pour accélérer le projet Tendrara”.