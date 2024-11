Les Trésors du Terroir marocain à l’Honneur au Salon ADIFE d’Abu Dhabi

mardi, 26 novembre, 2024 à 11:48

Casablanca – L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) organise la participation marocaine au Salon International de l’Alimentation de Abu Dhabi (ADIFE), qui se tient du 26 au 28 novembre au centre d’exposition ADNEC à Abu Dhabi.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, qui accorde une importance particulière à la promotion des produits du terroir, compte tenu des potentialités que recèle ce secteur et de la demande croissante pour ces produits à l’échelle nationale et internationale, indique un communiqué de l’ADA.

Ainsi, 25 groupements de producteurs des produits du terroir, représentant plus de 500 petits agriculteurs, dont 57 % de femmes rurales, ont fait le déplacement pour représenter le Maroc avec une sélection d’une centaine de produits issus de toutes les régions du Royaume, fait savoir le communiqué.

Coachés et encadrés de près par l’ADA en amont de ce salon, ces 25 exposants vont bénéficier durant ces trois jours du salon d’un programme intensif de rencontres B to B basées sur une approche de match-marketing, visant à ouvrir de nouvelles perspectives pour le secteur des produits du terroir, tout en développant des partenariats commerciaux stratégiques, notamment dans la région du Moyen-Orient.

Véritable écrin de l’authenticité marocaine, le pavillon du Maroc, conçu pour offrir aux visiteurs une expérience fluide et immersive, se distingue par son architecture unique et son indéniable attrait. Il reflète la richesse et la diversité du Royaume, avec une offre culinaire variée orchestrée par un chef de renom, ainsi que des animations musicales qui célèbrent le patrimoine culturel marocain.

Cette manifestation d’envergure majeure, attire chaque année plus de 22.000 visiteurs professionnels et plus 650 exposants issus d’une soixantaine de pays. Elle offre une plateforme exclusive pour établir des connexions et promouvoir de nouveaux partenariats.

ADIFE s’impose comme l’un des principaux accélérateurs de l’industrie agroalimentaire dans la région, offrant une opportunité unique de mettre en relation les différents acteurs du secteur.

Et de rappeler que la promotion des produits du terroir fait partie intégrante d’un large éventail d’initiatives déployées dans le cadre de la stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir, instaurée par le Plan Maroc Vert et renforcée par la stratégie “Génération Green”.

En collaboration avec ses partenaires publics et privés, l’ADA a mis en place divers programmes et actions spécifiques, tels que le Label collectif “Terroir du Maroc”, visant à renforcer la confiance des consommateurs autour d’une marque collective garantissant la qualité et l’authenticité des produits du terroir.

Aussi, chaque année, un programme de mise à niveau est lancé pour professionnaliser lesdits groupements producteurs, tout en élargissant les canaux de commercialisation nationaux et internationaux grâce à des partenariats et conventions facilitant l’accès à la grande distribution et aux magasins spécialisés.

Le commerce en ligne a également été développé avec la création du site www.terroirdumaroc.ada.gov.ma. Toutes ces actions conjuguées, ont permis à ce jour à plus de 900 coopératives de commercialiser de manière constante plus de 5.000 références.

En outre, l’ADA organise des missions B2B à l’international pour stimuler l’exportation, tout en renforçant la promotion des produits du terroir à travers des salons nationaux et internationaux, ainsi que de nombreuses campagnes de communication médias et hors médias.