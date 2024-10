L’Université Al Akhawayn abrite du 1er au 3 novembre la 2ème édition du Bankathon

jeudi, 31 octobre, 2024 à 9:29

Ifrane – L’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) organise, du 1er au 3 novembre à Ifrane, la 2ème édition du “Bankathon” sur le thème “utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience client”.

Initié en partenariat avec CIH BANK et conjointement porté par le Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat (EEO) d’AUI et l’Innovation Hub CIH Bank, mettra un accent particulier sur l’adoption des paiements dématérialisés ou le cashless dans une démarche d’innovation notamment pour répondre aux enjeux de la Coupe du Monde 2030, indique un communiqué des organisateurs.

Sélectionnés parmi une centaine de candidats, 30 étudiants participeront à la phase finale de cette compétition ouverte à tous les cursus et niveaux académiques, pour favoriser la collaboration interdisciplinaire.

Encadrés par 15 mentors de CIH BANK et d’AUI, expliquent les organisateurs, ils devront développer des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience client en tenant compte des besoins accrus en fluidité et sécurité des transactions dans le cadre d’événements d’envergure internationale.

“La Coupe du Monde 2030 représente une occasion unique d’accélérer l’adoption généralisée du Cashless au Maroc. Cette transformation n’est pas seulement une nécessité technologique mais une réponse stratégique aux exigences économiques mondiales”, souligne-t-on de même source.

“Nous avons donc hâte de découvrir les solutions innovantes que les étudiants proposeront au jury, qui pourraient même se concrétiser à l’échelle nationale”, a affirmé Deborah Bartlett, Directrice du Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat d’AUI, citée dans le communiqué.

“Chez CIH BANK, nous croyons fermement que l’avenir des services financiers repose sur l’innovation et la transformation digitale. La collaboration avec l’Université Al Akhawayn à travers le Bankathon est une opportunité exceptionnelle pour identifier et encourager les talents qui façonneront cet avenir”, a affirmé, de son côtén, Ismail BenMbarek, responsable Développement Partenariats et Filiales à CIH BANK.

Il a ajouté qu'”en explorant des solutions basées sur l’intelligence artificielle, nous pouvons non seulement améliorer l’expérience client, mais aussi soutenir la transition vers des services plus cashless. Nous sommes impatients de découvrir les projets que nous présenterons les étudiants”.

En plus de la problématique des paiements dématérialisés, les participants auront également l’opportunité de proposer leurs solutions sur d’autres thématiques du secteur bancaire.

Il s’agit, précise-t-on, de “Business: Adapter les services aux besoins spécifiques des clients”, “Performance Humaine: Promouvoir une approche globale des services bancaires au lieu d’une organisation en silos”, “Marketing: Développer des stratégies pour promouvoir les nouveaux services”. “Codage : Créer des outils prédictifs et des interfaces intuitives” et “Data Science: Exploiter les données pour personnaliser les services”.

Le Bankathon commencera vendredi avec la présentation des mentors et coachs, suivie d’une journée complète de travail en équipe samedi. Les projets seront présentés et jugés dimanche, avec la remise des prix à l’issue des pitchs.

Un jury de 6 membres, de CIH BANK et d’AUI, évaluera les projets selon des critères d’innovation, de faisabilité et d’impact.

En plus de prix attractifs, les gagnants bénéficieront d’opportunités professionnelles, telles qu’un dîner de networking avec un membre du conseil d’administration de CIH BANK, des offres de stages et une journée d’immersion avec un manager de la banque.

Le Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat de l’Université Al Akhawayn est convaincu que chaque étudiant a un avenir multiple. Son objectif est d’assurer que chaque étudiant bénéficie de plusieurs offres d’emploi ou d’investissement avant même l’obtention de son diplôme.

Le bureau établit des liens précieux entre les étudiants et les marchés marocain et de la région MENA. Que les étudiants aspirent à commencer leur carrière, à travailler à distance pour des entreprises de renom, ou à créer leur propre entreprise, le bureau leur fournit les ressources essentielles pour

CIH BANK est une banque universelle destinée aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises, ainsi qu’au secteur de la promotion immobilière. Grâce à un large éventail de produits et de services bancaires, la Banque couvre différents domaines d’expertise, répondant ainsi aux divers besoins de sa clientèle.

Engagée à anticiper les attentes de ses clients, CIH BANK développe constamment des solutions personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques de chaque segment de marché. Cette approche dynamique permet à la Banque de s’ajuster aux évolutions du secteur bancaire et de proposer des offres toujours plus pertinentes.

En alliant digitalisation et proximité, CIH BANK offre une expérience bancaire optimisée, soutenue par un réseau de plus de 336 agences et 716 guichets automatiques de banque à travers le Maroc, permettant ainsi un service de qualité et une accessibilité optimale pour ses clients.

Cette combinaison de services digitaux avancés et d’un large réseau d’agences fait de CIH BANK un acteur de choix pour tous ceux qui recherchent des solutions financières adaptées à leurs attentes.