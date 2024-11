L’Université Al Akhawayn connecte ses étudiants entrepreneurs aux investisseurs mondiaux

dimanche, 10 novembre, 2024 à 11:10

Ifrane – L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a clôturé samedi son “Entrepreneurship Month”, marquant l’aboutissement d’un mois intense d’activités entrepreneuriales.

Orchestré par le Bureau de l’Entrepreneuriat et de l’Employabilité (EEO) à l’AUI, cet événement, qui s’est déroulé du 18 octobre au 9 novembre, s’est révélé être un véritable catalyseur pour l’innovation et l’entrepreneuriat estudiantin.

Cette édition a mobilisé 400 étudiants, dont 36 finalistes répartis en 18 équipes ont été sélectionnés pour la phase finale, leur permettant d’accéder à des opportunités d’investissements.

Le programme a bénéficié de l’expertise de 50 mentors présents tout au long du mois à Al Akhawayn, accompagnant les étudiants à travers les différentes étapes (idéation rapide, premier mentorat et mentorat avec des business angels).

Lors de la cérémonie de clôture, le vice-président aux Affaires Académiques à l’AUI, Christopher Taylor, a souligné l’engagement profond de l’université dans l’écosystème entrepreneurial marocain.

“L’événement d’aujourd’hui transcende le simple cadre d’un concours d’idées entrepreneuriales. Il incarne l’engagement fondamental d’Al Akhawayn dans l’autonomisation de notre jeunesse à travers l’entrepreneuriat et l’innovation”, a-t-il affirmé.

Le vice-président a particulièrement mis l’accent sur la stratégie de l’université face aux défis de l’emploi.

“Nous sommes profondément convaincus que l’avenir de la résolution du chômage au Maroc réside dans la création d’emplois par l’entrepreneuriat. Notre rôle est de catalyser cette dynamique en formant des créateurs d’entreprises capables de générer de la valeur et des opportunités d’emploi”, a-t-il détaillé.

De son côté, la responsable du Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat à l’AUI, Deborah Bartlett, a présenté un bilan détaillé de cette édition, révélant que 190 étudiants ont bénéficié d’un coaching personnalisé, tandis que 137 ont été mentorés par 50 experts.

Elle a particulièrement mis en avant que les 36 étudiants lors de la cérémonie de clôture ont remporté un “Angel Award” et que 28% des participants étaient des étudiants de première et deuxième années, démontrant ainsi l’attrait précoce pour l’entrepreneuriat au sein de l’université.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur Exécutif de l’Entrepreneuriat à AUI, Nicolas Klotz, a présenté les perspectives d’avenir du programme entrepreneurial de l’université, annonçant le développement d’incubateurs spécialisés et le renforcement des partenariats internationaux, notamment avec les Etats-Unis et le Moyen-Orient.

Il a également mis en avant la diversification des domaines d’intervention, ciblant particulièrement les secteurs des Finances, de l’Agriculture et du Tourisme.

Parmi les 18 équipes récompensées lors de cette journée, s’est particulièrement distingué le projet “Carlo”, qui a remporté le prix de la startup ayant le plus de potentiel de réussite.

Cette entreprise, spécialisée dans le conseil et le développement IT, développe actuellement un ERP destiné aux PME marocaines pour faciliter leur transition numérique.

Les projets gagnants ont reçu un éventail de récompenses pour soutenir leur développement. Cela incluait des financements directs, allant de 2.000 à 17.000 DH, et des prises de participation allant jusqu’à 10%.

Les lauréats vont bénéficier également d’un accompagnement personnalisé en coaching, notamment en marketing, d’un accès privilégié à des clients potentiels grâce à des réseaux d’investisseurs et de mentors, ainsi qu’une aide pour la création de prototypes et la constitution d’entreprises.

Au-delà des récompenses financières et des opportunités d’investissement, l’initiative a mis en place un incubateur en ligne innovant, permettant aux mentors de maintenir leur accompagnement au-delà de l’événement. Cette plateforme assure la continuité du soutien aux projets étudiants et renforce les liens entre le monde académique et professionnel.